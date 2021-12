Paura sul volo di linea a Palermo, aereo colpito da fulmini e costretto a cambiare rotta L’episodio nel tardo pomeriggio di giovedì quando il comandante dell’aereo ha deciso di non indugiare oltre nella turbolenza e di cambiare rotta per uno scalo di emergenza in un altro aeroporto dell’Isola.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Momenti di paura tra i passeggeri di un volo di linea partito da Verona e diretto a Palermo quando il velivolo si è ritrovato nel bel mezzo di un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla Sicilia occidentale ed è stato così colpito da almeno un paio di fulmini. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì quando il comandante dell'aereo ha deciso di non indugiare oltre nella turbolenza e di cambiare rotta per uno scalo di emergenza in un altro aeroporto dell'Isola. L'episodio ha coinvolto il volo FR4915 della Ryanair partito poco dopo le 17 da Verona in direzione Punta Raisi dove era atteso intorno alle 19.

L'aereo era già sui cieli siciliani ma proprio mentre era in fase di discesa è entrato in un'area di forte turbolenza. Poi la tempesta di fulmini, due dei quali hanno colpito il velivolo destando preoccupazione tra i circa cento passeggeri a bordo. L'imprevisto ha costretto il pilota a fare alcuni giri sopra lo scalo in attesa di un nuovo tentativo di atterraggio che però alla fine non si è concretizzato. Dopo diversi minuti di attesa sui cieli del capoluogo siciliano, infatti, il pilota ha deciso di desistere per evitare altri pericoli derivanti dal maltempo che non accennava a placarsi. A questo punto la richiesta di un nuovo scalo alla torre di controllo che ha deciso di instradare il volo verso Catania.

L'aereo infine è atterrato senza ulteriori problemi nello scalo aeroportuale etneo senza alcun tipo di danni. Inevitabile però il disagio per i passeggeri visto che il velivolo è giunto a Catania son intorno alle 20 e solo circa un'ora dopo i passeggeri sono saliti sui pullman che erano stati messi a disposizione per raggiungere Palermo dove son arrivati a notte fonda,