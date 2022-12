Paura al Circo, tigre si avventa su di lui e lo azzanna durante l’esibizione: Ivan Orfei ricoverato La cruenta scena giovedì sera nel corso dell’ultimo spettacolo del giorno davanti a decine di spettatori che assistevano all’esibizione del domatore con due tigri in provincia di Lecce.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nella serata di ieri durante uno spettacolo circense della nota famiglia Orfei in Salento. Durante l’esibizione del domatore Ivan Orfei una tigre si è improvvisamente avventata su di lui e lo ha azzannato provocandogli ferite molto gravi che hanno richiesto l’immediato trasporto in ospedale.

Il grave incidente avvenuto nella serata di giovedì 29 dicembre nel tendone del circo "Amedeo Orfei" che in questi giorni natalizi si è fermato a Surbo di Lecce con spettacoli quotidiani.

La cruenta scena proprio nel corso dell’ultimo spettacolo del giorno davanti a decine di spettatori che assistevano all’esibizione del domatore con due tigri.

Secondo quanto ricostruito finora, Ivan Orfei era impegnato con due tigri che conosce bene e con le quali si esibisce sempre ma durante lo spettacolo qualcosa è andato storto.

Pare che l’animale fosse già nervoso e non eseguisse i comandi del domatore. Poi ad un certo punto lo ha aggredito di sorpresa avventandosi su di lui da dietro.

Ivan Orfei infatti era impegnato con l’altra tigre quando l’animale si è avvicinato da dietro e lo ha aggredito, azzannandolo improvvisamente a una gamba. Il tutto sotto gli occhi atterriti degli spettatori. Lo spettacolo è stato subito interrotto e sono intervenuti gli addetti che hanno allontanato tempestivamente la tigre.

Il domatore, oltre al profondo squarcio alla gamba, nella caduta ha riportato anche ferite anche al collo. Immediatamente soccorso dai colleghi, il domatore è stato poi assistito dagli operatori del 118 accorsi sul posto e trasportato con codice di massima urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato ricoverato.

Nel nosocomio salentino l’uomo rimane tuttora ricoverato. Le sue ferite sarebbero serie ma sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. Sono in corso ora le indagini per accertare l'accaduto