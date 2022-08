Paura a Pantelleria, un incendio devasta l’isola: evacuate le case, in fuga residenti e turisti Un incendio sta divorando ettari di vegetazione sull’isola di Pantelleria. In fuga i residenti e i turisti: tra loro anche Giorgio Armani, Myrta Merlino e il suo compagno Marco Tardelli.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto dell’incendio a Pantelleria

Un incendio sta divorando ettari di vegetazione nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale a Pantelleria. Sono state evacuate diverse abitazioni e numerose ville di turisti vip. Tra le case di lusso sgomberate, anche quelle dello stilista Giorgio Armani, la giornalista Myrta Merlino e il suo compagno Marco Tardelli.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento: sull'isola vi sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei non possono alzarsi in volo di notte.

Nella giornata di oggi il Palermitano è stato interessato da sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme anche a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.

foto da Twitter

Già nella giornata di martedì la Protezione civile siciliana aveva emessa un'allerta rossa per Trapani e Palermo segnalando il pericolo di ondate di calore e incendi. In serata l'incendio a Pantelleria.

Raggiungerla, spiegano i soccorritori, resta complicato. I vigili del fuoco stanno evacuando i turisti con motovedette e altre imbarcazioni della Protezione Civile.

L'incendio sarebbe esploso intorno alle 19.55 a causa del caldo torrido: nella giornata odierna, infatti, le temperature hanno toccato i 40 gradi. Le fiamme si sono diffuse rapidamente a causa del vento.

Il rogo ha divorato velocemente la collina fino a quando, intorno alle 22, il vento si è placato e l'incendio ha perso forza.

Si ipotizza che il rogo sia di natura dolosa. L'ipotesi non è confermata, ma sarà accertata con ulteriori indagini da parte delle forze dell'ordine nei prossimi giorni.

Per ora si pensa alle operazioni di spegnimento e a quelle di evacuazioni dei residenti e dei turisti in zona. Secondo quanto reso noto finora, non vi sarebbero persone coinvolte. I cittadini sono infatti riusciti a mettersi in salvo.