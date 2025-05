Paura a Cesenatico, carabiniere minacciato col coltello spara a un ladro: ferita anche la padrona di casa

video suggerito

A cura di Dario Famà

Un tentativo di rapina si trasforma improvvisamente in uno spiacevole incidente. É successo la notte scorsa a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, dove una donna è stata involontariamente ferita ad una gamba da un proiettile sparato da un carabiniere.

Nella periferia della città, un uomo stava cercando di entrare abusivamente in una casa per svaligiarla, quando due militari, avvisati grazie a una segnalazione di alcuni residenti, lo hanno rintracciato. Nonostante ciò, il ladro ha tentato la fuga, scavalcando il recinto di un'altra abitazione. A quel punto, il malvivente, circondato da altri carabinieri intervenuti per dare man forte ai due colleghi, provava a scassinare la porta dell'edificio, mentre minacciava i militari con un coltello.

Un carabiniere avrebbe provato più volte a dissuadere l'uomo, ma senza successo. Solo allora il militare avrebbe sparato due colpi con il taser, senza che questi sortissero alcun effetto. Così, avrebbe estratto la pistola per sparare quattro proiettili: i primi due in alto per avvertire il criminale, i restanti alle gambe per provare a fermare il malvivente.

Colpito, il ladro è stato bloccato e successivamente trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato ed operato. L'uomo è in arresto per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata.

Ad esser trasferita in ospedale anche una donna, rimasta coinvolta nella sparatoria. Si tratta della padrona di casa, che, forse impaurita dal suono dell'allarme casalingo o dalla situazione caotica, aveva assistito alla scena dalla finestra. Secondo quanto affermato dai carabinieri, un proiettile di rimbalzo avrebbe colpito la porta finestra e l'avrebbe ferita al piede. La donna è stata medicata e prontamente dimessa.

Sono in corso le indagini per comprendere meglio la dinamica dei fatti e per chiarire eventuali responsabilità. Intanto, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli è intervenuto con una nota ufficiale su quanto accaduto nella notte. Il primo cittadino ha ringraziato i carabinieri e il Comandante della Compagnia locale per aver sventato il furto ed ha espresso la sua vicinanza alla signora rimasta ferita: "Mando un grande abbraccio alla donna che è stata coinvolta suo malgrado nell'operazione, spero che si riprenda al più presto e appena possibile mi metterò in contatto con lei".