Patrizia, travolta da un’auto e morta a 4 anni: oggi i funerali, lutto cittadino a Termini Imerese Lutto cittadino oggi a Termini Imerese per i funerali della piccola Patrizia Rio, la bambina di 4 anni morta nel giorno dell’Epifania dopo essere stata travolta da un’auto. La conducente dell’auto indagata per omicidio stradale.

A cura di Susanna Picone

Sono in programma oggi, alle 15,30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari a Termini Imerese (Palermo), i funerali della piccola Patrizia Rio, la bambina di 4 anni morta nel giorno dell’Epifania dopo essere stata travolta da un’auto. Il drammatico incidente nel pomeriggio del 6 gennaio in via Alessandro Manzo a Termini Imerese.

Le indagini condotte dalla polizia municipale per accertare le responsabilità per la morte della bimba sono attualmente in corso. La piccola Patrizia, secondo quanto emerso, è stata investita da una Fiat 600 guidata da una donna di 51 anni che è indagata per omicidio stradale.

L’automobilista, dopo essere stata ascoltata dalla polizia municipale, è stata portata all'ospedale di Cefalù per essere sottoposta all'alcooltest e agli esami tossicologici che hanno dato esito negativo.

Patrizia Rio

Resta ancora da verificare se la bambina sia uscita di corsa dal cancello o, come raccontano i parenti, si trovava nei pressi del cancello ed è stata trascinata per 20 metri dall'auto in corsa. L’esatta dinamica dell’accaduto verrà ricostruita dalle indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.

Dopo l’incidente, i familiari hanno portato la piccola in ospedale dove però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Al pronto soccorso ci sono stati anche momenti di tensione, coi parenti arrivati in massa che hanno distrutto alcuni vetri e una paratia dell'aria calda. È stato necessario l'arrivo degli agenti antisommossa per riportare la calma.

La notizia della morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso la città, tanto che la sindaca Terranova ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia annullando anche alcuni eventi in programma e annunciando il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Il dramma si è consumato poche ore dopo un momento di grande gioia per i genitori della vittima: il giorno prima dell’incidente avevano infatti annunciato e festeggiato con amici e parenti l’arrivo di una sorellina per la piccola Patrizia.