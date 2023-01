Termini Imerese, bambina di 4 anni travolta e uccisa da un’auto intenta a fare una manovra È stata travolta da un’auto la bambina di 4 anni morta questo pomeriggio a Termini Imerese, nel Palermitano. La piccola è stata investita dalla vettura intenta a fare una manovra.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Non c'è stato nulla da fare Patrizia Rio, la bambina di 4 anni travolta da un'auto questo pomeriggio a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La piccola è stata investita dalla vettura in contrada Chiarera. Nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale è morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

L'allarme è scattato questo pomeriggio nel comune del Palermitano quando è stato richiesto l'intervento del 118. Sul posto sono giunti immediatamente i mezzi di soccorso con i sanitari a bordo che hanno provato a rianimare la piccola le cui condizioni sono apparse subito disperate. Da qui la decisione di trasportarla all'ospedale Cimino dove ne è stato constatato il decesso poco dopo l'arrivo.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri che hanno isolato la zona per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la bambina è stata travolta da un'auto che stava uscendo da un cancello. Momento di tensione al pronto soccorso, dove si sono viste scene di disperazione da parte dei parenti della piccola.

La sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha fatto sapere di avere annullato le iniziative musicali in programma per stasera in piazza Duomo, mentre il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. “La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta la comunità – ha scritto in un post su Facebook- abbracciamo, con amore, la famiglia”.