Pastore trovato morto nella sua auto nell'Aquilano: sul corpo avrebbe morsi di animali selvatici Un uomo di 74 anni è stato trovato morto nella sua auto a Castel di Sangro. Sul corpo della vittima sarebbero state trovate lesioni compatibili con il morso di un animale selvatico. Indagini in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un 74enne di Castel di Sangro è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, nella propria automobile parcheggiata a pochi metri dalla Chiesa degli Eremiti. Sul corpo dell'uomo sono state trovate alcune ferite, compatibili secondo gli inquirenti con il morso di animali selvatici.

Secondo le prime informazioni disponibili, il 74enne viveva nella periferia del paese e sul caso indaga ora la Procura della Repubblica di Sulmona che ha disposto una ricognizione della salma per capire cosa sia successo. Non è chiaro infatti se il decesso sia stato causato dalle ferite o da un malore.

Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che indagano sulla vicenda. Non sono state rese note le generalità della vittima, anche se pare si trattasse di un pastore molto legato al territorio nell'Aquilano che da qualche tempo viveva purtroppo di stenti.

La vittima, secondo quanto riporta la stampa locale, era solita frequentare la zona in prossimità della Chiesa degli Eremiti per portare al pascolo le pecore. La dinamica di quanto accaduto al 74enne è ancora in fase di ricostruzione mentre le autorità chiedono alla comunità di mantenere il massimo riserbo e di evitare panico o speculazioni sulla morte del 74enne.

Non è chiaro a quando risalga il decesso del 74enne e anche su questo dovrà indagare l'anatomopatologo chiamato ad effettuare gli accertamenti medico-legali sul corpo dell'anziano pastore deceduto. Le indagini sono ancora nella loro fase iniziale e le prime risposte saranno fornite ai familiari e alla comunità con la conclusione dei primi necessari accertamenti non solo sul luogo del ritrovamento del cadavere, ma anche sulla salma.