Passante nota un cadavere nell’Arno e chiama i soccorsi: si indaga sul decesso di un 50enne a Santa Croce

Il cadavere di un uomo di 50 anni è stato trovato nel comune di Santa Croce sull’Arno (Pisa). A notare la salma nel fiume è stato un passante che ha poi allertato i soccorsi. Si indaga.

Immagine di repertorio.

Una squadra di vigili del fuoco a Pisa è intervenuta nel comune di Santa Croce sull'Arno per il recupero di un corpo senza vita all'altezza del ponte della provinciale 44 che lo attraversa. Un passante ha avvistato il cadavere nell'acqua e ha allertato i soccorsi che hanno poi recuperato la salma in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Coce dell'Arno per l'identificazione e i rilievi del caso.

Secondo quanto reso noto, l'uomo trovato morto sarebbe un 50enne la cui identità resta però ancora sconosciuta. L'ipotesi di chi indaga è che l'uomo si sia in realtà tolto la vita, ma saranno gli accertamenti medico-legali in programma nei prossimi giorni a chiarire i restanti dubbi.

L'uomo sarebbe finito in acqua nel tratto fiorentino dell'Arno, venendo poi trasportato dalla corrente per chilometri. Le forze dell'ordine locali hanno iniziato gli accertamenti anche spulciando le denunce relative a persone scomparse, ma non vi sarebbero casi che facciano pensare al 50enne sconosciuto. La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale dopo il recupero in attesa dell'autopsia.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10.10 di questa mattina, ma per risalire all'identità della vittima servirà ancora del tempo. Secondo quanto finora noto, il 50enne sarebbe morto diversi giorni prima dell'intervento dei soccorritori e per questo il corpo appare in avanzato stato di decomposizione. Per chiarire però l'accaduto saranno necessari gli accertamenti medico-legali che inizieranno nei prossimi giorni.

Per il momento si esclude la responsabilità di terzi, ma per definire con certezza la dinamica del decesso bisognerà attendere le evidenze scientifiche. Nel mentre gli investigatori lavorano nel massimo riserbo, cercando di ricostruire i fatti.