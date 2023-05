Parto oltre il termine, bimbo esce morto dal grembo materno: dramma a Imperia Una morte improvvisa su cui l’Asl 1 di Imperia ha avviato una serie di accertamenti, per ricostruire l’accaduto e verificare, che non ci siano responsabilità di terzi.

A cura di Antonio Palma

Dramma nelle scorse ore all'ospedale di Imperia dove un bimbo che stava appena per venire al mondo è morto durante il parto. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì presso la sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Imperia. Sulla disgrazia sono stati avviati immediatamente gli accertamenti del caso da parte della stessa azienda ospedaliera per accertare l'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la gestazione era andata oltre il termine dei nove mesi e la partoriente aveva superato la data presunta del parto di oltre una settimana. Il piccolo sarebbe stato in ritardo di nove giorni rispetto al previsto termine della gestazione. Per i medici però si trattava di un ritardo fisiologico e nessuno si aspettava una simile tragedia.

La notte scorsa però quello che doveva essere un momento di gioia, dopo nove mesi di attesa, si è rivelato un incubo per la mamma del bimbo. Il neonato infatti è nato morto ed è uscito dal grembo materno già privo di vita. Una morte improvvisa su cui l'Asl 1 Imperiese ha avviato una serie di accertamenti, per ricostruire l'accaduto e verificare, che non ci siano responsabilità di terzi.

"In merito al decesso del neonato avvenuto questa notte, presso l'ospedale di Imperia, L'Asl ha immediatamente avviato un'indagine interna per comprendere appieno quanto sia realmente accaduto" spigano infatti in una nota dall'azienda sanitaria, aggiungendo che "il neonato non è deceduto a pochi minuti dal parto, ma è uscito dal grembo materno privo di vita".

"Siamo rammaricati e tristi per quanto accaduto, Asl1 effettuerà tutte le verifiche del caso per fare piena luce sulla vicenda” aggiungono. La stessa Asl1 si è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito e ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del piccolo per il terribile lutto che l’ha colpita. Si attende ora la decisione della magistratura ligure per il nulla osta al riscontro diagnostico.