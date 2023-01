Parte in auto per andare in Calabria e scompare: in corso le ricerche di Francesco Iacovelli È scomparso dal 5 gennaio Francesco Iacovelli, giovane 32enne residente nella provincia di Bari. Il ragazzo aveva lasciato la sua abitazione per raggiungere la Calabria in auto, ma di lui si sono perse le tracce.

A cura di Gabriella Mazzeo

Risulta scomparso dalla vigilia dell'Epifania, giovedì 5 gennaio 2023, Francesco Iacovelli, giovane di 32 anni residente in provincia di Bari. Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzo ha lasciato casa nel pomeriggio del 5 gennaio per raggiungere San Nicola Arcella (Cosenza) in auto. Dal 6 gennaio sono iniziate le ricerche su tutto il territorio della provincia di Cosenza e più in generale su quello della Calabria.

Prima di allontanarsi, Iacovelli ha detto ai familiari che sarebbe partito per raggiungere una località marittima nei pressi di Praia a Mare a bordo della sua Volvo V70. Dopo aver raggiunto la Calabria, però, il giovane non ha più dato sue notizie. La macchina è stata ritrovata nel comune di San Nicola Arcella e sarà sottoposta ad accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo le ricerche procedono con l'aiuto dei vigili del fuoco.

Dalle 14 di ieri, infatti, una squadra del distaccamento di Scalea è impegnata nelle operazioni di ricerca. Coinvolte anche le unità di comando locale con personale Tas (topografia applicata al soccorso) che stanno coordinando le ricerche. Le forze dell'ordine hanno diffuso online le foto del giovane per chiedere il contributo di tutti i cittadini.

Stando alle ultime informazioni diffuse sul caso, le unità cinofile molecolari del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico avrebbero individuato alcune tracce riconducibili al giovane sulle quali stanno proseguendo le operazioni di ricerca da parte dei soccorritori.

Per comprendere la natura della scomparsa, le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto nelle ore prima della scomparsa. Chiunque abbia informazioni utili per rintracciare il 32enne e indirizzare l'attività degli investigatori può contattare i Carabinieri della Compagnia di Scalea.