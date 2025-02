Parma, tenta di scappare al controllo della municipale e travolge un vigile con la sua auto L’uomo è stato arrestato dopo una colluttazione che ha coinvolto cinque agenti. Buttato a terra con forza, è stato ammanettato prima di essere portato in caserma. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Dopo essere stato fermato per un normale controllo in via D'Azeglio, a Parma, un uomo è rientrato in auto ed è partito investendo uno dei due agenti di polizia locale. Il vigile è stato trascinato sul cofano della vettura, che è stata costretta a fermarsi quando un autista di autobus, che arrivava nella corsia opposta, ha messo di traverso il mezzo sbarrando la strada. L’uomo è stato arrestato dopo una colluttazione che ha coinvolto cinque agenti. Buttato a terra con forza, è stato ammanettato prima di essere portato in caserma. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Sull'episodio si sono espresse le forze politiche attive a Parla. Per Sandro Campanini, capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale, "gli agenti della polizia municipale hanno compiuto oggi con grande senso del dovere e professionalità una difficile azione di contenimento di una persona probabilmente alterata e pericolosa, che, dopo aver parcheggiato in zona vietata ha cercato di fuggire e di investire uno di loro. Gli agenti hanno dovuto perciò affrontare una situazione imprevista e imprevedibile. Il loro pronto intervento per la sosta vietata, quello successivo al fine di bloccare l’aggressore e il rapido arrivo di rinforzi dei colleghi dimostrano la capacità di azione della polizia municipale in Oltretorrente e in Centro storico, a tutela di tutti. Mi auguro che non si voglia ancora una volta strumentalizzare una vicenda drammatica ma con tutta evidenza del tutto particolare per dire che Parma è una città insicura: proprio la capacità e la rapidità di intervento dimostrano invece che l’impegno a presidiare le nostre strade e le nostre piazze è reale e porta a risultati concreti".

Laura Cavandoli, deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma, ha invece commentato: "Il brutto episodio di oggi pomeriggio in via D’Azeglio a Parma racconta tanto di una città che non è quella che sindaco e giunta pontificano. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai coraggiosi agenti della Polizia locale che si sono prodigati per bloccare un soggetto che dopo essere stato fermato è risalito sull’auto ed è ripartito travolgendoli, senza alcun scrupolo. La sorte ha voluto che l’autista dell’autobus 7 con prontezza abbia chiuso la strada al malvivente e l’intervento dell’altra auto e di altri agenti della Polizia municipale abbiano evitato il peggio, e si sia proceduto all’arresto senza che si arrivasse alla tragedia. Una vicenda che è stata interamente ripresa da un passante ed il video, diventando virale, desta veramente tanta preoccupazione nei cittadini. Non solo perché evidenzia la presenza nel nostro Comune di persone che non hanno scrupoli ad investire volontariamente uomini in divisa, ma anche per la scarsa operatività degli stessi agenti della Polizia locale che nonostante abbiano esibito l’arma in dotazione, non hanno incusso alcun timore nel fermato. È evidente che serve più sicurezza in città, più preparazione per i ragazzi in divisa, l’immediata dotazione del Taser che da anni la Lega continua a chiedere in consiglio comunale".