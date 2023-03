Parma, l’auto finisce in un fosso: Sara muore a 22 anni, grave il fratello L’incidente stradale a Sissa Trecasali, in provincia di Parma: una ragazza di 22 anni, Sara Loiero, è morta. L’auto su cui viaggiava insieme al fratello è finita in un fosso a lato della strada.

A cura di Susanna Picone

Sara Loiero (Facebook)

Una ragazza di ventidue anni ha perso la vita e il fratello è ricoverato in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 18 marzo, a Borgonovo, frazione della bassa parmense.

La giovane donna morta nell’incidente si chiamava Sara Loiero: originaria di Crucoli Torretta, paese della provincia di Crotone, viveva da qualche mese a Sissa (Parma). Sara si era trasferita in Emilia lo scorso settembre insieme ai genitori e al fratello che ieri sera era in auto con lei.

La vittima dell’incidente stradale (Foto da Facebook)

Il ragazzo, poco più grande della vittima, è rimasto ferito e attualmente è in osservazione all'ospedale Maggiore di Parma: ha riportato ferite gravi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale, avvenuto intorno alle 20 di sabato: per circostanze in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Fidenza, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi sarebbe finita fuori strada piombando a forte velocità in un fosso a lato della strada e ribaltandosi.

L’allarme è scattato subito e sul posto sono accorse le ambulanze di San Secondo e Colorno. Ma per la 22enne non c'è stato nulla da fare: Sara è morta dopo il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale maggiore di Parma.

In seguito al tragico incidente il Comune di Crucoli ha proclamato il lutto cittadino: “Tutta l’amministrazione esprime il proprio cordoglio alla famiglia Loiero. Si invitano tutti i cittadini, le associazioni con tutte le altre organizzazioni sociali, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto”, il messaggio dell’amministrazione comunale.

Tanti anche i ricordi sui social: “Una triste giornata per Torretta, con un papà e una mamma che proprio oggi non avranno la gioia dei figli accanto, nella certezza di non potere mai più abbracciare la loro giovane Sara, mentre l'altro figlio lotta per vivere. Condoglianze alla famiglia Loiero per questo giorno buio come la notte più infinita”.