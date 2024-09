Jesolo, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: Angelo Loprete muore a 20 anni

video suggerito

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la provinciale 47, a Jesolo. La vittima si chiamava Angelo Loprete. Il 20enne di Eraclea era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è finito fuori strada nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre.

Angelo Loprete, 20 anni (Foto Instagram)

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la provinciale 47, a Jesolo. La vittima si chiamava Angelo Loprete. Il 20enne di Eraclea era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è finito fuori strada nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre.

A lanciare l’allarme alle prime luci dell’alba è stata una persona di passaggio che ha notato una ruota tra la vegetazione. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno estratto il corpo senza vita del giovane dalla vettura. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia locale per i rilievi di legge e i sanitari del 118 per constatare il decesso.

Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 11 con il recupero dell'auto, finita sull'argine del Piave. Non è ancora chiaro a che ora sarebbe avvenuto il sinistro, ma gli agenti della locale stanno cercando di ricostruire, attraverso i rilievi e le immagini delle telecamere della zona, l'esatta dinamica. A quanto si apprende, non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, il ragazzo era un ex studente dell'istituto per studi alberghieri Elena Cornaro di Jesolo. Dopo essersi diplomato, Angelo Loprete era andato a lavorare subito. Ieri sera, venerdì 27 settembre, secondo quanto è stato ricostruito, era andato a trovare un'amica a Spinea da dove, dopo una certa ora, si era rimesso al volante per tornare verso casa.

"Un ragazzo solare, affettuoso ed espansivo – lo descrivono gli amici – Quando ti vedeva ti veniva incontro per abbracciarti". Il 20enne era nipote di un commerciante di origini pugliesi che in città ha una rivendita di prodotti tipici.

La sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin, dopo aver appreso dell'incidente, ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia. "La città abbraccia i genitori di Angelo. Poteva essere il figlio di ciascuno di noi. La notizia ci ha sconvolti", ha detto la prima cittadina.