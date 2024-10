video suggerito

Resta bloccato in auto dopo un incidente, il mezzo prende fuoco: il 24enne Ugo Vinci muore carbonizzato Un giovane di 24 anni è morto carbonizzato in un grave incidente stradale avvenuto a Pergusa, frazione del Comune di Enna. La vittima si chiamava Ugo Vinci. Il 24enne sarebbe rimasto incastrato nel sedile posteriore di un’auto che ha preso fuoco dopo lo schianto contro una recinzione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Ugo Vinci, 24 anni

Un giovane di 24 anni è morto carbonizzato in un grave incidente stradale avvenuto nella strada di servizio dell'autodromo di Pergusa, frazione del Comune di Enna. La vittima si chiamava Ugo Vinci. Il 24enne è morto dopo essere rimasto incastrato nel sedile posteriore di un'auto che ha preso fuoco nello schianto contro una recinzione.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 9 ottobre. Il conducente del veicolo, per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della macchina che, dopo essersi ribaltata, è finita contro la recinzione dell'autodromo ed è stata avvolta dalle fiamme.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, gli altri due occupanti dell'auto sono riusciti a uscire dal veicolo prima che prendesse fuoco, mentre il 24enne sarebbe rimasto imprigionato nella parte posteriore. Gli amici che erano con lui avrebbero cercato di aiutarlo in tutti i modi ma sarebbero rimasti anche feriti nel tentativo di estrarlo vivo.

Subito dopo sono stati ricoverati in ospedale a causa delle lesioni riportate ma non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente, sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte, e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Ugo Vinci era l'unico figlio dei suoi genitori, era uno studente dell'Università Kore e sognava di diventare un medico. Aveva scelto di rimanere nella sua città perché, come raccontato dagli amici ai quotidiani locali, Ugo era molto legato ai suoi e non voleva lasciarli soli.

Grande tifoso della Juventus, simpatizzava anche per la squadra siciliana del Palermo. Tutti lo descrivono come ragazzo molto riservato, un po’ introverso, ma dotato di grande intelligenza. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità ennese dove il giovane era conosciuto e benvoluto.

"Era un bravissimo ragazzo, dolcissimo, premuroso, voleva bene a tutti, si prendeva sempre cura dei suoi compagni, alcuni sembrava quasi che li accudisse – ha raccontato un'ex compagna delle medie della vittima al Corriere del Mezzogiorno.

Sui social un amico scrive: "Ugo non c'è più. Non ci sono parole, aveva solo 24 anni e tutta la vita ancora da vivere avanti a sè. Ti ricorderemo per sempre".