Parcheggia sulle strisce a Taranto, i vigili trascinano il corriere fuori dal furgone: “Aiutatemi” I vigili lo hanno trascinato a forza fuori dal furgone parcheggiato sulle strisce pedonali, per poi immobilizzarlo tra le proteste dei passanti. È accaduto a un corriere a Taranto e la scena è stata ripresa in un video.

A cura di Chiara Ammendola

Il corriere fermato dalla polizia municipale a Taranto (fonte TikTok)

È ancora tutta da ricostruire la vicenda che vede protagonista un corriere che martedì mattina a Taranto è stato trascinato fuori dal suo furgone con la forza dai vigili che lo avevano fermato per multarlo. La scena è stata immortalata da alcuni testimoni in un video che è stato poi postato sui social scatenando la reazione indignata di molti che hanno giudicato eccessivo e violento l'intervento della polizia municipale. L'uomo è stato denunciato ma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha fatto sapere che sull'accaduto sta indagando la polizia.

Le immagini piuttosto esplicative dell'accaduto sono finite sulla piattaforma cinese Tik Tok: la scena inizia con i tre vigili urbani che in pieno centro a Taranto, all’angolo tra via Oberdan e via Pupino, trascinano con la forza fuori dal proprio furgone un corriere. L'uomo è accusato di aver parcheggiato il mezzo utilizzato evidentemente per le consegne sulle strisce pedonali. Non è chiaro se vi sia stato un pregresso ma dalle immagini si sente l'uomo chiedere aiuto mentre i tre lo strattonano e provano a immobilizzarlo.

A intervenire alcuni passanti che intimano ai vigili di lasciar andare il corriere che intanto chiede aiuto e si dimena mentre i tre iniziano a torcergli le braccia dietro la schiena, forse con l'intenzione di ammanettarlo. Sono alcuni agenti della polizia, allertati dai passanti, a fermare il tutto. Il comune di Taranto sta ricostruendo il caso, intanto il corriere è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e violenza. Insieme con lui pare sia scattata una denuncia anche per due cittadini che hanno cercato di opporsi ai vigili urbani.

“La direzione competente – ha spiegato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci – ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, affinché si possa ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Seguiremo con attenzione l’evoluzione della vicenda, confidando che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice”.

Il primo cittadino ha sottolineato comunque che "c'è stata una reazione molto scomposta da parte del conducente, davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano, nei pressi di un’intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili. Come detto, attendiamo la relazione ufficiale per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili".