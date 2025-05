Panico a Bologna, uomo armato di forbici aggredisce passanti e carabinieri. Immobilizzato col taser Vista l’impossibilità di bloccare l’aggressore con metodi convenzionali, i carabinieri hanno fatto ricorso al taser, riuscendo a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti si paura ieri nel centro di Bologna dove un uomo armato di forbici ha aggredito alcuni passanti e successivamente i carabinieri intervenuti per fermarlo. Il fatto è accaduto attorno alle 17 in piazza dell’Unità, scatenando il panico tra residenti e commercianti.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’aggressore è un cittadino marocchino di 28 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano, già destinatario di un ordine di espulsione emesso a fine 2024. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di cocaina, ha iniziato a brandire un paio di forbici scagliandosi senza apparente motivo contro chiunque incrociasse il suo cammino.

Nel tentativo di contenere l’aggressione, un cittadino presente in piazza ha cercato di difendere gli altri passanti utilizzando una stampella, riuscendo momentaneamente ad allontanare l’uomo. Poco dopo, allertati da numerose chiamate al 112, sono giunti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, anch’essi presi di mira dall’aggressore.

Leggi anche Chi era Carlo La Verde, ucciso dal papà con un colpo di pistola durante una festa a San Gregorio di Catania

Nonostante i tentativi di calmare l’uomo, quest’ultimo ha reagito con violenza ferendo due militari con le forbici. A quel punto, vista l’impossibilità di bloccarlo con metodi convenzionali, i carabinieri hanno fatto ricorso al taser, riuscendo a immobilizzarlo e ad ammanettarlo.

Trasportato all’ospedale Sant’Orsola, il 28enne è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici che hanno confermato l’assunzione di cocaina. Attualmente è piantonato nella struttura in attesa del trasferimento in carcere e della successiva convalida dell’arresto. Le indagini successive hanno fatto emergere un quadro preoccupante: il giovane vanta numerosi precedenti penali per reati legati agli stupefacenti e per lesioni personali. Solo una settimana fa era stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi improprie.