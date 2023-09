Palermo, tira la fidanzata per i capelli e la trascina tra i tavoli del bar, la folla tenta di linciarlo Un turista 32enne ha aggredito la fidanzata in un bar di Palermo, tirandola per i capelli e trascinandola tra i tavoli del locale. L’uomo è stato fermato dagli avventori presenti e ha rischiato il linciaggio della folla.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo si è scagliato contro la fidanzata con la quale si trovava in vacanza in Sicilia, nei pressi di via Maqueda a Palermo. I carabinieri hanno denunciato un 32enne polacco che, stando a quanto reso noto, si sarebbe scagliato contro la compagna che era seduta accanto a lui lanciandole prima una sedia e poi provando a picchiarla. A difenderla, gli avventori del bar siciliano. Diverse persone hanno fatto da scudo alla vittima con il proprio corpo mentre altri clienti si sono gettati in difesa della giovane per bloccare il 32enne violento.

Stando a quanto reso noto, i due avrebbero iniziato a litigare per questioni di gelosia. La ragazza, scrive PalermoToday, sarebbe arrivata al bar da sola e si è seduta a un tavolo. Il 32enne è arrivato all'improvviso e si è avventato sulla ragazza, lanciandole prima una sedia e poi tirandola per i capelli e trascinandola tra i tavolini.

Gli avventori del locale si sono schierati per difendere la ragazza e allontanare il turista da lei. Mentre la vittima si rifugiava terrorizzata tra le persone presenti e poi all'interno di una gelateria poco lontano, gli altri clienti hanno allertato le forze dell'ordine.

L'uomo è stato bloccato e fermato poco dopo l'aggressione fino all'arrivo dei carabinieri e dei soccorritori che subito hanno iniziato ad ascoltare le testimonianze delle persone presenti. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per definire la dinamica dell'accaduto.

Il polacco 32enne è stato portato in caserma, mentre la ragazza è stata visitata dai sanitari del 118. I carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi hanno avviato le indagini attivando anche le procedure previste dal protocollo del codice rosso.

La giovane è stata ascoltata dalle forze dell'ordine a porte chiuse mentre il 32enne che l'ha aggredita è rimasto in manette in attesa di ulteriori accertamenti.