Palermo, nuovo caso di intossicazione da cannabis: bambino di 18 mesi finisce in ospedale Un bimbo di appena 18 mesi è ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dopo aver ingerito accidentalmente della cannabis.

A cura di Davide Falcioni

Un nuovo – ennesimo – caso di intossicazione da cannabis in un bambino è stato segnalato dai sanitari dell’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Il bimbo, che ha 18 mesi, è arrivato al pronto soccorso, accompagnato dai genitori, in un profondo stato soporifero. I medici hanno immediatamente confermato la positività alla sostanza stupefacente.

Il bimbo, le cui condizioni sono in miglioramento ed è in via di guarigione, si trova ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile. I sanitari hanno informato le forze dell’ordine e la magistratura; sono in corso accertamenti da parte della Procura per i minorenni e degli assistenti sociali per verificare le condizioni in cui vive il bambino.

"Noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Dobbiamo fare comprendere ai genitori che anche piccolissime dosi assunte accidentalmente dai bimbi possono avere effetti gravissimi", ha dichiarato Desirèe Farinella, responsabile della direzione medica dell’ospedale Di Cristina. "Il fenomeno sociale è in crescita, come ospedale manteniamo alta l’attenzione su questo tipo di situazioni. Se alcuni bambini dopo qualche giorno di ricovero tornano a stare bene, è anche vero che in alcuni casi è stato necessario il ricovero in terapia intensiva".

Nel giorni scorsi un'altra bambina di 20 mesi è stata ricoverata all'ospedale dei Bambini di Palermo dopo aver ingerito marijuana: padre e madre della piccola non hanno saputo spiegare come possa essere accaduto. La bambina dopo le cure sta meglio: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Nel 2022 si erano verificati 18 casi di bimbi finiti all’ospedale “Di Cristina” dopo avere ingerito sostanze stupefacenti. La bambina, residente in un paese della provincia di Palermo, è stata accompagnata dalla mamma in ospedale. Si è sentita male in casa degli zii.