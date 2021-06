Transitavano sulla corsia di emergenza dell'autostrada per saltare le lunghe code di veicoli che avrebbero richiesto ore di attesa in macchina. Una ventina di automobilisti diretti verso il mare hanno affollato la corsia per evitare il traffico ma sono finiti nel mirino degli agenti che lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo hanno effettuato una serie di sanzioni. Nel corso di un intero fine settimana sono state contestate circa 110 infrazioni al codice della strada con circa 400 punti decurtati sulla patente.

La scorsa domenica è stata caratterizzata dal traffico intenso sulle strade che portano alle località balneari in provincia di Palermo. Moltissime auto anche nel senso opposto, di rientro dalla spiaggia verso la città dopo una giornata di svago. Le lunghe code e il caos nato sulle corsie di emergenza hanno richiesto l'intervento della Polizia Stradale palermitana che ha così fermato in una sola mattinata circa 20 automobilisti per infrazione, ritirando loro la patente di guida. La Polstrada di Palermo ha intensificato i servizi in autostrada per ridurre gli illeciti alla guida. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore presenza del numero di pattuglie sui principali assi viari. Le operazioni di controllo andranno avanti anche nel prossimo fine settimana fino alla fine della stagione estiva per evitare che le corsie di emergenza vengano occupate impropriamente dagli automobilisti. "In prossimità di questa corsia si caratterizzerà l'azione della Stradale – ha fatto sapere la Polstrada -. Nei prossimi weekend continueremo a pattugliare le autostrade, in particolare le corsie di emergenza usate spesso come scorciatoia per arrivare in spiaggia, causando così disservizi di grande importanza. Occupare questa corsia, inoltre, è un atto in netta violazione del Codice della Strada".