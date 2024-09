Palermo, giovane trascinato dalle onde: si cerca 22enne disperso in mare a Terrasini, salvo un amico

video suggerito

Sono ore di angoscia e ricerche nel Palermitano, dove un ragazzo di ventidue anni risulta disperso da ore in mare. Si tratta di Antonino D’Amico, un ragazzo di Partinico che ieri è stato travolto da un'onda e trascinato in mare mentre si trovava tra gli scogli di contrada Paternella. Le ricerche nel mare di Terrasini sono andate avanti per tutta la notte, oggi a sorvolare la zona c’è anche un elicottero della guardia di finanza. Stando a quanto ricostruito, ieri il ventiduenne era insieme a un amico ed entrambi sono stati trascinati dalle onde.

Mentre l’amico è poi riuscito a risalire sugli scogli dopo avere lottato per una ventina di minuti – il ragazzo trasportato all'ospedale Civico di Partinico è stato medicato per le ferite rimediate nella scogliera – di Antonino nessuna traccia. Dato l’allarme, già nel pomeriggio di mercoledì erano iniziate le ricerche a mare per rintracciare il giovane con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco e degli uomini della guardia costiera di Terrasini.

"Sono in contatto costante – le parole del sindaco di Partinico, Pietro Rao – con il comandante Laura Lucaioli che sta guidando le ricerche del giovane disperso in mare e per cui sono impegnati vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero. I controlli si sono estesi fino al largo di Trappeto". Antonino D'Amico – ha scritto il sindaco su Facebook – è un ragazzo impiegato in una pizzeria del posto, l'amico che era con lui un ventenne che ha riportato diverse ferite e contusioni.

Anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, sta seguendo le ricerche: "Appresa la notizia, abbiamo dato immediatamente la disponibilità per uscire in mare con i diportisti o i pescatori, ma le condizioni meteorologiche del mare non lo hanno consentito. Continuiamo a seguire la situazione. Siamo vicini ai familiari in queste ore di grande apprensione e alla comunità di Partinico".