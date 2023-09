Palermo, furti continui al ristorante dello chef della Prova del Cuoco Natale Giunta: due arresti “Un altro piccolo incubo che mi toglieva in sonno” così il noto chef siciliano commenta l’arresto delle due persone (un uomo e una una donna) ritenute responsabili dei continui furti ai danni del suo ristorante ‘Castello a Mare’ a Palermo.

A cura di Biagio Chiariello

Ha subito furti per una settimana intera nel suo ristorante di Palermo ‘Castello a Mare‘. Ma ora l'incubo per lo chef de La Prova del Cuoco, Natale Giunta, potrebbe essere finito: sono stati infatti arrestati un uomo e una donna, ritenuti gli autori delle incursioni ai danni del suo locale di via Filippo Patti, traversa di via Francesco Crispi, alla Cala.

I ringraziamenti dello chef Giunta

A dare la notizia della cattura è stato lo stesso Giunta, che ha ringraziato le forze dell’ordine e la vigilanza privata per essere riusciti a mettere fine a questa triste vicenda.

Finalmente dopo una settimana di continui furti nel mio ristorante, la notte scorsa sono stati tratti in arresto due pregiudicati – scrive lo chef su Facebook -. Grazie al lavoro perfetto della vigilanza di Bsi Security. Ringrazio i carabinieri del nucleo radiomobile Palermo per il meraviglioso lavoro svolto. Grazie al magistrato. Finalmente finisce un altro piccolo incubo che mi toglieva in sonno. Dopo una notte tosta vado a dormire qualche ora".

Furti continui presso il ristorante ‘Castello a Mare‘

I furti, come detto, si erano susseguiti per giorni. In un'occasione i ladri sarebbero entrati nel ristorante dopo aver forzato la finestra della cucina del riuscendo a portare via bottiglie di vino per centinaia di euro; in un'altra hanno rubato delle stoviglie.

A segnalare la loro presenza sono state le guardie giurate dell'istituto di vigilanza privata incaricate di tenere d'occhio l'attività dopo le segnalazioni dei giorni scorsi. Un’escalation di episodi criminali che non accennavano a placarsi, tormentando il noto chef e i suoi collaboratori. Fino al doppio arresto di questa mattina.