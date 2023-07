Padova, uomo ucciso a coltellate in strada, altri 2 feriti trasportati in ospedale Un uomo è stato ucciso a coltellate a Padova, poco lontano da un condominio di via Dorighello. Altre 2 persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale. Si indaga sulla dinamica dei fatti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo è stato accoltellato a morte a Padova nel primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto reso noto, l'uomo sarebbe stato aggredito in strada mentre un'altra persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. In tutto sono 3 le persone coinvolte nell'episodio e sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il tutto si sarebbe verificato in via Dorighello, in un quartiere alla periferia Est della città.

La lite tra i 3 uomini coinvolti sarebbe iniziata in un condominio della zona per poi continuare in strada, dove uno dei 3 è deceduto. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Stando a quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, le forze dell'ordine si trovano ancora sul posto per le verifiche del caso.