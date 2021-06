IN AGGIORNAMENTO: Un piccolo aereo da turismo è appena precipitato all'esterno dell'aeroporto civile ‘Gino Allegri" di Padova. L'incidente è accaduto dopo le 13 in via Sorio. Secondo quanto ha scritto il Corriere del Veneto ci sarebbe una vittima, il pilota del mezzo, che è morto carbonizzato. Non sembra siano rimaste coinvolte altre persone. Nessuna automobile è rimasta danneggiata. Quello di Padova è un piccolo scalo sul quale non operano compagnie di trasporto passeggeri.

Come ha scritto ancora il Corriere del Veneto il velivolo è precipitato nel cortile di un condominio poco distante dall’entrata dell’aeroporto. Secondo le prime ricostruzioni l’ultraleggero, probabilmente in fase di atterraggio, avrebbe tranciato un abete e finendo poi nel cortile di un condominio. Sul luogo dell’incidente sono arrivate cinque autobotti dei vigili del fuoco e due ambulanze.