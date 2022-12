Padova, la madre muore subito dopo il parto: un intero paese adotta la piccola Giorgia Giorgia, bimba rimasta orfana di madre subito dopo essere nata, oggi è avvolta nell’affetto di migliaia di persone: gli abitanti di Taggì di Soto, che l’hanno “adottata”

A cura di Davide Falcioni

La comunità di Taggì di Sotto, piccola frazione del comune di Villafranca Padovana, ha "adottato" la piccola Giorgia, bimba rimasta orfana di madre subito dopo essere nata ma oggi avvolta nell'affetto di migliaia di persone. In primis suo padre, Emmanuel King Adolf Ajilloh, un uomo che lo scorso 6 giugno ha conosciuto – nel volgere di pochi minuti – la gioia e il dolore più grandi della sua vita.

Poco dopo la felicità per la nascita di Giorgia, infatti, in una stanza ospedaliera attigua sua madre Juliana non riusciva a sopravvivere a causa di complicazioni del parto. Nel giro di pochi istanti per Emmanuel è iniziata una vita totalmente nuova: l'uomo, originario della Nigeria ma da tempo residente a Taggì di Sotto, non ha potuto fare altro che recarsi al comune di Villafranca per chiedere aiuto. Al sindaco e ai funzionari municipali ha raccontato la sua rocambolesca vita, dal viaggio per raggiungere l'Italia alla prospettiva di ricominciare da capo in un nuovo Paese, fino al lutto della perdita della moglie e alla responsabilità di una nuova vita di cui prendersi cura, quella della piccola Giorgia.

La richiesta di aiuto di Emmanuel non è caduta nel vuoto: fin dai giorni immediatamente successivi, infatti, i volontari della Caritas, sollecitati dalla parrocchia, hanno iniziato a dare una mano al papà: c'è chi si è limitato a fornire consigli, chi ha raccolto centinaia di pannolini, pappe e vestiti in un vero e proprio abbraccio che ha avvolto la bambina e suo padre, che lo scorso 25 novembre ha deciso di celebrare, proprio a Taggì di Sotto, il battesimo di Giorgia, la bimba che non conoscerà mai sua mamma ma avrà, sempre, centinaia di zii e un intero Paese a volerle bene.