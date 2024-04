video suggerito

Padova, giovane ucciso con una coltellata: preso presunto assassino, si era nascosto in una siepe Ritrovato oggi a Villafranca Padovana il corpo di un 32enne con una profonda ferita di coltello a un fianco. Il presunto killer raggiunto ad un ispettore di polizia che abita nello stesso quartiere. Vittima e presunto assassino, secondo una prima ricostruzione, si conoscevano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un giovane uomo di trentadue anni è stato trovato morto nella mattinata di oggi a Villafranca Padovana, nella provincia di Padova. L’uomo aveva una profonda ferita di coltello a un fianco. A quanto si apprende, il corpo della vittima è stato visto questa mattina presto, intorno alle 6,30, da un residente in zona, che ha dato l’allarme al 112.

Mentre i Carabinieri giungevano sul posto, il presunto assassino – un trentenne – si è dato alla fuga e i rumori hanno svegliato i cani delle case vicine. A notare l’uomo in fuga un ispettore di polizia che abita nello stesso quartiere e che si era quindi affacciato, dopo aver sentito i cani abbaiare, per capire cosa stesse succedendo: il poliziotto ha visto il presunto killer tentare di scavalcare una recinzione e avendolo riconosciuto si è messo a cercarlo, coordinandosi con l'equipaggio del 112. Dopo non molto ha scorto il sospettato nascosto in una siepe, l'ha inseguito e l’ha raggiunto.

L'attività di indagine, condotte congiuntamente dai Carabinieri di Padova e dalla Polizia di Stato, sta proseguendo ora per l'esatta ricostruzione del delitto e per accertare le responsabilità del giovane fermato.

Leggi anche Ragazza uccisa ad Aosta, si cerca il presunto assassino in Francia

Secondo una prima ricostruzione, vittima e presunto assassino si conoscevano bene. Entrambi i giovani avrebbero avuto un passato di problemi di tossicodipendenza. In particolare il trentenne fermato per l’omicidio era stato recentemente in una struttura di recupero. Ancora da capire cosa sia accaduto nella mattinata di oggi, mentre i due si trovavano nella casa della vittima. Lo stesso omicidio sarebbe avvenuto nella casa dell'uomo trovato morto.

Al momento non si esclude che il movente possa essere legato proprio al mondo della tossicodipendenza. Sul posto è giunto anche il pm della Procura di Padova Benedetto Roberti.