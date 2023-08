Padova, coinquilini litigano per la proprietà di uno zainetto: 27enne ucciso con una coltellata alla gola L’omicidio nella tarda serata di ieri Pernumia. La vittima è un 27enne di origini marocchine, Anouar El Gouttaya. Fatale un fendente alla gola. Il 25enne sospettato del delitto è stato trovato in una struttura per migranti.

Omicidio a Pernumia, piccolo comune in provincia di Padova, dove, nel corso probabilmente di una lite tra due ragazzi conviventi, un 27enne ha ricevuto una coltellata mortale alla gola. La vittima è Anouar El Gouttaya, cittadino marocchino.

Sono comunque in corso le indagini per capire cosa sia successo nella serata di ieri, lunedì 28 agosto, verso le 22, l’orario in cui sono stati avvisati i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in una casa in via Palù Inferiore.

Le indagini immediatamente avviate, anche grazie alle testimonianze raccolte sul luogo della tragedia, hanno in breve consentito di identificare il presunto autore e di ricondurre il grave fatto di sangue ad una lite per futili motivi, pare la proprietà di uno zainetto.

A sferrare la coltellata sarebbe stato un 25enne di nazionalità gambiana, convivente con la vittima, Il giovane è poi scappato e ha trovato rifugio in un centro di accoglienza per immigrati di Battaglia Terme, dove era stato ospite in passato. Lì carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.

È stato portato prima alla stazione locale dei carabinieri per gli accertamenti del caso e poi trasferito in carcere a disposizione della Procura di Padova per la convalida dell’arresto.

Il corpo di Anouar El Gouttaya, che dai primi accertamenti presenta una profonda ferita alla gola, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Rovigo, per l'esecuzione dell'esame autoptico

Sul posto è intervento anche il magistrato di turno della procura di Rovigo che ha coordinato le operazioni fin dalla prima fase del sopralluogo sulla scena del crimine.