in foto: L’auto dopo l’incidente (foto dei vigili del fuoco)

Drammatico incidente la scorsa notte in provincia di Torino dove una donna è morta dopo che l'auto a bordo della quale stava viaggiando è finita fuori strada in località Vazon. Stando a quanto ricostruito finora la vittima è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo rimanendo schiacciata dalla stessa vettura che ha poi terminato la sua corsa dopo una lunga carambola.

L'allarme lanciato da alcuni automobilisti

L'allarme è scattato nella serata di ieri quando è stato chiesto l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte nel comune di Oulx, in provincia di Torino. È qui che sono accorse le squadre 91 di Susa e quella dei volontari del posto per prestare soccorso alla donna alla guida dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente: nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori purtroppo però per l'automobilista non c'era ormai più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto e il personale intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente poco dopo mezzanotte

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Secondo una prima ipotesi sembra che la donna stesse percorrendo una superstrada in località Vazon quando l'automobile si è ribalta su di un pendio innevato. Probabilmente la donna ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato: lei è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e dopo essere stata colpita dal mezzo ha perso la vita.