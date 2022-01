Osimo. Volo fatale dalla finestra dell’ospedale: le infermiere si affacciano e trovano l’anziano morto Il tragico incidente si è consumato nella tarda serata di giovedì, poco prima della mezzanotte, all’ospedale Inrca di Osimo, dove il 92enne era ricoverato a seguito di un intervento chirurgico.

A cura di Biagio Chiariello

Un dramma ancora da chiarire quello avvenuto nella serata di ieri, 14 gennaio, all'ospedale Inrca di Osimo nelle Marche, dove un anziano è precipitato da una finestra ed è morto sul colpo. L'allarme è stato dato dalle infermiere del reparto dove il 92enne era ricoverato, in Chirurgia generale: come riporta il Corriere Adriatico, il paziente era stato controllato poco prima, ma al ritorno hanno trovato la finestra aperta. Si sono affacciate e hanno visto il corpo a terra. Inutili, purtroppo, i soccorsi che sono stati prestati immediatamente.

Stando a quanto ricostruito l'anziano, di Osimo, era stato ricoverato per un intervento chirurgico. La prima ipotesi dei carabinieri della Compagnia locale, intervenuti per accertare le cause della tragedia, è quella del gesto volontario, dettato probabilmente dalla depressione o da un momento di profonda disperazione del 92enne. Tuttavia ci saranno degli accertamenti da fare.

I militari hanno ipotizzato che l’anziano si sia lasciato cadere nel vuoto dalla finestra della camera nella quale, in quel momento, si trovava da solo. Un volo di alcuni metri che non gli ha lasciato scampo, considerata anche e soprattutto l’età e le sue condizioni di salute. Dopo l'allarme lanciato dalle infermiere del reparto. I primi ad intervenire sono stati proprio gli operatori sanitari dell’Inrca di Osimo. Sul posto è poi arrivato anche un equipaggio del 118 e i carabinieri. Purtroppo i traumi riportati nella caduta si sono rivelati: il medico ha potuto solo constatare il decesso dell'anziano. Il tragico incidente si è consumato nella tarda serata di giovedì, poco prima della mezzanotte.