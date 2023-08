Orso irrompe tra gli scout in Abruzzo, ragazzini in fuga: “Incauti, così ci va di mezzo l’orso” “I capi scout hanno dimostrato di non essere cauti. E ancora una volta ci va di mezzo l’orso” ha commentato il direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

A cura di Antonio Palma

Brutta esperienza per un gruppo di giovanissimi scout che avevano allestito un campo nei boschi del comune di Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Avevano piazzato le tende in località "La Guardia", forse pensando di essere al sicuro dall'intrusione dei grossi plantigradi essendo fuori dai confini del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma non avevano fatto i conti con la voglia di cibo di un esemplare di orso marsicano. L'animale, probabilmente attratto dall’odore del cibo, infatti ha fatto improvvisamente irruzione tra le tende dei giovani scout rovistando tra le provviste alimentari tra lo spavento di tutti.

Inevitabile il fuggi fuggi generale e la paura per i 15 ragazzini, 12enni provenienti da Roma, che si sono chiusi con alcuni adulti accompagnatori all’interno delle automobili. La segnalazione di emergenza al telefono ha fatto subito scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti Carabinieri forestali che hanno messo in sicurezza i giovani e gli accompagnatori. L'orso in realtà non ha dato fastidio a nessuno ma si è limitato a cercare il cibo e, dopo aver lautamente banchettato, se ne è tornato pacificamente nel bosco. I ragazzini sono stati comunque trasferiti in un ostello del comune di Lecce dei Marsi dove hanno potuto trascorrere la notte.

Lo spaventoso episodio ripreso anche in alcuni video delle telecamere di sorveglianza dai quali, secondo il direttore del Parco, Luciano Sammarone, e il sindaco di Lecce nei Marsi, Augusto Barile, emergerebbe la poca cautela del capo scout. "Noi avevamo esortato i capi scout a mettere le scorte di cibo in una tenda cambusa più resistente, perché se l'orso non riesce a romperla una volta, non torna più. E soprattutto avevamo suggerito di piazzare questa tenda più lontano da quelle dove pernottano i ragazzini" ha dichiarato il primo cittadino.

"L'orso può arrivare, soprattutto se metti la tenda dentro casa sua. I capi scout dovrebbero guidare meglio i loro ragazzi. Lo scoutismo è responsabilità, fondamentalmente. I capi scout hanno dimostrato di non averne. E ancora una volta ci va di mezzo l'orso. Ma anche i bambini, che ovviamente non sono consapevoli" ha dichiarato infatti Sammarone, aggiungendo: "Lo scoutismo sta perdendo quello che è il senso, che non è solo vivere in natura, è la responsabilità di quello che si fa. Si sa che gli orsi scendono a Lecce nei Marsi passando dalla Guardia. Quindi i capi scout hanno messo le tende dentro casa dell'orso, che è entrato nella cambusa, dove c'era la roba da mangiare, e poi da lì, nel video che io ho visto, se n'è andato per i fatti suoi".