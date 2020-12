Scioccante scoperta nel Fiorentino. Tre cadaveri sono stati rinvenuti in un'abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i carabinieri che ora indagano per stabilire cosa sia avvenuto nell'appartamento. Secondo quanto emerso le salme sarebbero in avanzato stato di decomposizione. Non chiare al momento le cause della morte che saranno affidate agli esami medico legali. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco il cui intervento era stato richiesto per aprire la porta dell'abitazione.

La scoperta scioccante segue di alcune settimane quella dei resti dei due coniugi Pasho ritrovati in due valigie nelle campagne di Sollicciano, in provincia di Firenze. Marito e moglie erano scomparsi dalla provincia di Firenze nel 2015, da allora nessuna notizia. Solo oggi, a distanza di cinque anni, il ritrovamento dei resti ha permesso di ricostruire i fatti. I due sono stati uccisi verosimilmente nel giorno della scomparsa. Per il duplice omicidio è ora in carcere l'ex nuora, compagna del figlio allora in carcere, Elona, 36 anni. Secondo la ricostruzone degli inquirenti le vittime sono state ammazzate mediante strangolamento e a coltellate. In seguito i corpi sono stati depezzati e abbandonati in due valigie, appartenenti proprio alle vittime, nei terreni agricoli a ridosso del carcere toscano. La donna nega ogni addebito ma contro di lei vi sono una serie di elementi e di testimonianze. La scoperta ha sprofondato nell'orrore la piccola comunità di Sollicciano che per giorni si è chiesta a chi appartenessero i corpi orrendamente smembrati delle due vittime.