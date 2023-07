L’oroscopo di oggi 20 luglio 2023: Pesci e Cancro sognano (troppo) in grande L’oroscopo di oggi, giovedì 20 luglio 2023, sembra amplificare i sogni e i desideri, ma anche metterci in allerta sulla loro fattività. Con la Luna in Leone congiunta a Venere, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 20 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Il Sole é molto sollecitato: trigono a Nettuno ma opposto a Plutone. Occhio alle paure, ma anche agli ideali, la cui gestione potrebbe sfuggirci di mano. Con la Luna in Leone congiunta a Venere, il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Leggi anche L'oroscopo del 17 luglio 2023

Ariete

La tua vena romantica è esaltata dalla Luna che si congiunge con Venere. La tua sensibilità e senso estetico sono molto sviluppati, proprio come quello del fotografo Leonardo Sens, che è riuscito a realizzare uno scatto davvero unico dove il Cristo Redentore sembra sorreggere la Luna piena. Tu questo genere di attimi li sai proprio cogliere al volo.

Amore: sei rinfrescante come una granita al limone.

Lavoro: sai proprio creare un giusto spirito di squadra.

Salute: ti metti giù da gara per selfie pazzeschi.

Il consiglio del giorno: acquista delle magliette coordinate con il partner

Voto: 7 e mezzo

Toro

Per fortuna l’assessore alla cultura di Amalfi, Enza Cobalto, si è presa la briga di rispondere alla Tik Toker Lexi Jordan, che si è lamentata dei troppi gradini per raggiungere le spiagge in costiera. Tu, con la Luna storta, saresti sicuramente molto più tranchant e polemico, e la inviteresti a scegliere per le prossime vacanze altre mete più "comode" e meno autentiche, il tutto con un tono decisamente burbero.

Amore: sei pungente come un cactus ‘cuscino della suocera’.

Lavoro: sei proprio infastidito da tutte le richieste, oggi meglio lasciarti nel tuo brodino.

Salute: il tuo migliore amico è il sacco da box su cui sfogarti.

Il consiglio del giorno: fai ripulisti tra gli armadi.

Voto 5 +

Gemelli

La Luna e Venere che si congiungono, sono per voi un messaggio di grande armonia e serenità, con un pensiero positivo per il futuro. Proprio come il messaggio nella bottiglia ritrovato nel lago di Garda con una scritta in tedesco che recita: "Rimani bello e limpido come oggi". Fatevi un selfie, perché oggi raggiungete un livello di ‘bonaggine’ da mantenere almeno per tutta l’estate.

Amore: siete irresistibili e emozionanti, come un giro sulla giostra ‘Tagada’.

Lavoro: vi sapete esprimere a modo e con grande competenza come il primo della classe.

Salute: siete dei fighi pazzeschi.

Il consiglio del giorno: organizzate una gita.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sei dotato di grande forza e resistenza, grazie a Marte a favore che ti permette di affrontare perfettamente le temperature infernali che si sono scatenate in questi giorni su tutto il mediterraneo. Sei instancabile, e non ti lasci scoraggiare dagli eventi esterni. Praticamente sei fatto di un materiale ignifugo, e lo dimostra l’ascella che non pezza mai.

Amore: sei il massimo esperto di tutte le posizioni del kamasutra.

Lavoro: sei l’addetto al carico e scarico di tutti i materiali di cartoleria che servono ai tuoi colleghi, tipo i pacchi da dieci di risme di fogli.

Salute: sei più potente di un atleta olimpionico.

Il consiglio del giorno: profuma la casa con l’olio essenziale alla citronella.

Voto 7 e mezzo

Leone

Ti sembra proprio un segno del destino che l’emoji più usata nel 2023 sia proprio un cuore rosa. L’amore è costante e emozionante nella tua vita, proprio grazie alla Luna che si congiunge con Venere. Approfitta di questo meraviglioso aspetto astrale per seratine e uscite romantiche indimenticabili con il partner.

Amore: sei emozionante come il tramonto al mare.

Lavoro: hai i modi di un perfetto politico.

Salute: praticamente perfetta come Mary Poppins!

Il consiglio del giorno: indossa una minigonna inguinale, te lo puoi permettere.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Menomale che ci sei tu, che con la tua determinazione sai sempre come mettere a posto qualsiasi situazione. Proprio come la donna negli USA che prende in mano la cloche di un piccolo aereo, perché il pilota ha un malore e riesce anche ad atterrare senza neppure una lezione di volo. Tu trovi sempre una soluzione come fare un’addizione con una sola cifra.

Amore: sei come un lottatore sul ring.

Lavoro: tu salvi il mondo come un super eroe.

Salute: sei un vero forzuto anche senza mangiare spinaci.

Il consiglio del giorno: metti in mostra più centimetri di pelle possibile, senza sembrare proprio nuda.

Voto 8

Bilancia

Comprendi al volo l’importanza di questi cambiamenti da "era dell’Acquario", come l’evento accaduto in Sicilia dove la cinquantatreenne Emanuela ha potuto cambiare il suo nome senza dover per forza cambiare anche sesso. L’armonia e lo scorrere fluido sono importantissimi, soprattutto oggi con Venere che si congiunge alla Luna che ti offrono grande armonia.

Amore: ti piace in tutte le sue sfumature. Ma deve essere sempre ben abbinato.

Lavoro: sei super focalizzata.

Salute: sei perfettamente ben equilibrata.

Il consiglio del giorno: fai shopping dei saldi online perché impossibile uscire di casa.

Voto 7

Scorpione

Sei polemico e fattivo, come gli attivisti di Futuro Vegetal che imbrattano di vernice nera e rossa lo yacht di proprietà della celebre catena Wallmart. Di certo la Luna storta ti fa scattare come se camminassi sulla sabbia a piedi nudi a mezzogiorno, ma tu con Marte a favore rilanci con un salto doppio carpiato da punteggio massimo. Non ti fai di certo scoraggiare dal cattivo umore.

Amore: ti piace solo se molto pericoloso.

Lavoro: là tua filosofia è: non tutte le ciambelle riescono con il buco.

Salute: hai più muscoli di un pugile sul ring.

Il consiglio del giorno: fai un corso di pittura creativa.

Voto 6

Sagittario

Fisicamente sei sempre messo molto alla prova da Marte contro, e cerchi tutti i modi per star bene, anche se sai che una placida tartaruga di terra è certamente più dinamica di te. Occhio in questi giorni a stare in attesa in macchina con motore acceso e aria condizionata al massimo, perché le multe sono davvero salatissime. Piuttosto esci la mattina presto quando non si è ancora avvolti dalla morsa del caldo.

Amore: lo pratichi volentieri ma a debita distanza e senza sudare.

Lavoro: fai le richieste in ufficio come se ordinassi al ristorante.

Salute: i micro pisolini sono la tua specialità.

Il consiglio del giorno: fai le treccine colorate in spiaggia.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Avresti messo tutta una mano sul fuoco che non sarebbe finita bene la storia dell’agenzia di marketing Velvet, che aveva abolito l’orario di lavoro e ora è sepolta dai debiti. Le performance per te si misurano con ferree formule matematiche, che includono anche le leggi della forza e della fisica, di cui tu sei particolarmente dotato grazie a Marte. Tu pretendi massimo impegno e orari che possano includere relazioni esterne e soprattutto una sana routine sportiva, ma il tutto ben timbrato e misurato dal cartellino.

Amore: ti senti in piena stagione degli accoppiamenti.

Lavoro: sei sempre bravo in tutto. Che invidia!

Salute: sei sempre ben bilanciato come una dieta onnivora.

Il consiglio del giorno: studia un percorso da praticare in montagna.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Il tuo umore che è già ben messo alla prova dalla Luna opposta si incupisce ancor di più alla notizia del supermercato ecosolidale dell’associazione Progetto Arca in Bovisa, perché avresti desiderato essere tu il promotore di questo genere di iniziative. Purtroppo con Mercurio contro, la tua vivacità intellettuale è bloccata al momento, come i mezzi pubblici nel caldo e nel traffico. Vedrai che prima o poi tocca anche a te l’onda verde.

Amore: troppo caldo per appiccicarsi ad un altro corpo.

Lavoro: fai di tutto ma per il capo non è abbastanza.

Salute: c’è un po’ di recupero fisico partendo proprio dal tono muscolare.

Il consiglio del giorno: fai esercizi di allungamento.

Voto 5 +

Pesci

Siete stanchi, come la turista straniera che si fa venire a prendere dal tender del suo panfilo direttamente in spiaggia, come di recente accaduto a Maddalena, causando l’ira dei bagnanti. Avete bisogno di un trattamento cinque stelle lusso e sentirvi delle vere principesse, che devono solo suonare il campanello per far avverare tutti i desideri. In fondo, se Marte in opposizione vi sfianca, avete l’occasione e la scusa per farvi coccolare come si deve.

Amore: volete essere servire e riverite.

Lavoro: tra le richieste al capo c’è quella di un divano in ufficio.

Salute: siete dinamici come una stella marina.

Il consiglio del giorno: andare a dormire presto, avete proprio bisogno di riposo.

Voto 7 e mezzo