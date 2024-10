video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: Cancro e Scorpione indagano i desideri C’è tanta emozione spirituale in questa classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: festeggiamo la festa di Samhain il 1 novembre e la Luna nuova in Scorpione lo stesso giorno! Sagittario, Cancro e Scorpione i più fortunati! Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni zodiacali più fortunati questa settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 prevede un'emotività intensa, tenetevi forte! C'e la Luna nuova in Scorpione che é il segno dell'intimo e profondo e anche Samhain, il portale tra i due mondi anche detto Halloween. Poi c'e Marte che finisce il suo percorso in Cancro e da lunedì prossimo entra in Leone. Pronti a dare il benvenuto ai mesi di buio?

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, le previsioni segno per segno dal 28 ottobre al 3 novembre 2024:

12. Gemelli

Questa Venere opposta ti rende meno simpatico. Anzi direi proprio socievole come il raffreddore con trionfo di starnuti. Ci innaffi ma non di sentimenti! Il rischio é di essere fin troppo pragmatico e quasi quasi imperioso: si sa che la pazienza non é il tuo forte ma adesso esageri e ti perdoneremo solo ricordandoci che te la stai sempre vedendo con Saturno contro!

11. Vergine

La bellezza non é il tuo forte questa settimana perché sei concentrata a risolvere problemi quindi il boccolo può attendere! Certo questo ti renderà più nervosetta soprattutto quando ti guardi allo specchio. Ma si sa che tu sei un segno pratico: adesso é ora di pensare a Saturno contro e mantenere un profilo basso. Ok??

10. Capricorno

Tieni duro Capricorno che se sei arrivato fino a qua diciamo che ce l'hai praticamente fatta! L'opposizione di Marte sta finendo. Ora però sei stremato, finito come un tubetto di dentifricio schiacciato anche con la pressa. Dentro di te non é rimasto nemmeno un pizzichino di energia!

9. Bilancia

Sei qui solo perché l'astrologa é molto cattiva ma tu non te lo meriti perché il tuo unico difetto questa settimana é di farti mettere troppo spesso i piedi in testa manco fossi una striscia pedonale. Colpa di Venere che ti rende buona come il pane abbracciato dal salame e di Marte che non ne vuole sapere di darti una mano con le energie.

8. Pesci

Strano vederti così Pesciolone con la voglia di quagliare e pochissimo spazio lasciato al romanticismo che sembra sempre inutile ma fa bene al cuore. Marte e Saturno ti rendono un contabile delle emozioni e i dividenti sentimentali ci saranno solo a bilancio depositato. Adesso solo sveltine.

7. Ariete

É l'ultima settimana nella quale gli istinti omicidi ti colgono anche mentre porti serenamente fuori il cane: inutile dire che li raccogli tutti come fossero cacche di fido. Però devo ammettere che ultimamente ti stai allenando nelle tecniche per fare pace e le più conosciute sono quelle sentimentali e romantiche. Sfruttale.

6. Acquario

Anche questa settimana segui le emozioni molto più che i pensieri ma direi che non é niente male: ti senti come chi si fida cosi ciecamente del compagno di viaggio da non preoccuparsi nemmeno di ricordare il numero del parcheggio all'aeroporto. Lasci scorrere e fai decidere all'uniuverso anche il menu. Per fortuna in questi giorni ti va quasi tutto bene.

5. Toro

Ti senti ignorato come un cartello di passo carraio il sabato sera nella zona della movida. Il punto é che non hai molta voglia di discutere e te ne stai a brontolare per i fatti tuoi. Pensi che far andare le mani mentre ti lamenti sia la tua personale versione della meditazione tibetana. Facci sapere se funziona!

4. Leone

Hai poca voglia di chiacchierare ma per fortuna il linguaggio della pomiciata e quello degli occhi dolci sono universali e sempre chiarissimi! Questa é la settimana per volerti bene con quelle coccole che si vedono nei reel delle dive: dal bagno caldo coi petali alle torte alla zucca che tolgono anche il senso di colpa. Tutto é lento soprattutto perchè la Luna nuova ti rende dolcemente asociale.

3. Scorpione

Se c'e un segno pronto ad infilarsi nell'atmosfera autunnale e che ha già pronto il kit delle domeniche pigre ma molto divertenti, questo sei proprio tu! Altro che tisana, ti sei attrezzato per maratone di lettura e poi esibizioni erotiche per smaltire anche il pranzo con i pizzoccheri e la polenta tartufata. Vedi tu!

2. Sagittario

L'amore ti fa svegliare con gli occhi a cuore e non a panda anche se sei andata a letto senza toglierti il trucco. Perchè poi se é successo di sicuro hai passato una bellissima serata! Quindi di cosa ti lamenti?? Goditi la vita e anche le zozzerie, che di questi tempi non vi si lascia scappare niente!

1. Cancro

Se fossi un Airbnb saresti sempre affittato come una mansarda in Piazza del Plebiscito a Roma con un rapporto prezzo metri quadri davvero assurdo. Insomma, con te non vale più la ragione e la razionalità: ci hai fatto perdere la testa senza possibilità di tornare indietro. Resti umile però Cancretto: sexy ma umile.