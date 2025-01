video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 20 al 26 gennaio 2025: Pesci e Scorpione irresistibili La classifica dei segni più fortunati nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2025 vede ancora i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) grandi protagonisti grazie a Venere in Pesci e Marte in Cancro.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 20 gennaio a domenica 26 gennaio 2025, e le previsioni segno per segno. Dopo il subbuglio della settimana scorsa adesso Venere e Marte sembrano addirittura fare pace, andare a braccetto tra Pesci e Cancro. Direi quindi che non c'è dubbio: i segni più fortunati saranno ancora i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) anche se, state attenti, non si parla certo di pacifico benessere perché Marte resta sempre retrogrado.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2025, con le previsioni segno per segno.

12. Ariete

Hai presente quei cagnolini da borsetta che vanno tanto di moda tra le giovani (e meno giovani) milanesi? Quelli che sembrano innocui soprattutto per la dimensione ma quando ti avvicini modello coccodrillo tirano fuori dalla borsa dei canini che potrebbero spaventare anche il grizzly? Ecco tu in questi giorni potresti proprio essere così. Apparentemente innocuo soltanto se stai zitto.

11. Bilancia

A qualcuno potrebbe giustamente venire in mente di riesumare il nomignolo che i tuoi genitori usavano per chiamarti quando avevi meno di 10 anni e i codini sulla testa: "signorina no". No infatti sarà la parola che ripeterai più spesso in questa settimana, perlopiù con le braccia conserte e i denti stretti. La capacità di chiudere un occhio, trovare un compromesso, lasciar correre è completamente dimenticata.

10. Gemelli

Hai la stessa voglia di fare e farti fare le coccole che hai di alzarti dal letto il lunedì mattina abbandonando il calduccio delle coperte per buttarti in doccia. Tutta colpa di Venere a sfavore che ti rende dolce come l'espresso senza zucchero o lo shot di succo di zenzero. Anche tu però di energia ne avrai parecchia anche senza alcuna voglia di condividerla sotto le coperte.

9. Sagittario

Ti vedremo così tante volte con il broncio un po' triste e un po' scocciato questa settimana che non ti stupisce più se un'amica ti consiglierà un buon chirurgo estetico per rimediare alle rughe che appariranno sul tuo bel faccino. Per fortuna sono soltanto temporanee! In compenso chiunque cerchi dei baci è pregato di rivolgersi altrove.

8. Vergine

Quanto sei felice di aver ripreso il pieno controllo delle tue facoltà intellettuali! E dato che per colpa di Venere non hai alcuna intenzione di starci simpatica, andrai a caccia di errori come la Pantera Rosa anche solo per il gusto di farci sapere che sei tornata in formissima. Cerebralmente parlando. Per l'amore, anche stavolta, ne riparliamo la prossima.

7. Capricorno

Come comandi tu nemmeno Alessandro magno alle truppe! Poi, diciamocelo, essere amato è tutto un altro discorso ma per te che per colpa di questo Marte retrogrado opposto stai davvero rimettendo in discussione le tue abilità, anche qualche momento di certezza può risultare rassicurante. Propongo di lavorare un pochetto sui modi.

6. Leone

Avresti proprio voglia di cadere tra le braccia del principe, o della principessa, o di chiunque altro prometta di prendersi cura di te, coccolarti, rassicurarti, ricordarti costantemente che sei meravigliosissimo anche senza trucco, senza il ciuffo, così al naturale. Ecco di che cosa hai bisogno: di quei piaceri semplici come la pasta al pomodoro o qualcuno che ti sbucci la mela.

5. Acquario

Se avessi le braccia abbastanza larghe, senza nessuno sforzo vorresti abbracciare l'umanità intera. Anzi, se si fanno stretti includi anche gli extraterrestri! D'altra parte tutto questo Giove a tuo favore, insieme a Mercurio che ti rende sensibile e profondo, fa di te praticamente l'essere umano più buono del mondo. Vantatene!

4. Toro

Continua questa meravigliosa sensazione di galleggiare come sul materassino in piscina senza pensieri, senza preoccupazioni, con il cervello sintonizzato soltanto sulle buone notizie e all'occorrenza anche qualcuno che si occupi di massaggiarti i piedi. Non servono grandi valanghe di fortuna per farti felice: bastano le parole giuste al momento giusto, senza nemmeno doverle richiedere.

3. Cancro

Ti sei oramai dimenticato di che cosa significhi essere cauto, pavido, pronto a rintanarti nella tua conchiglia come un paguro bernardo minacciato dall'onda sul bagnasciuga. Tu ti senti piuttosto come un pesce spada, minaccioso quanto basta, pronto ad andarti a vivere tutta la passione che ti sei perso ultimamente. Nessuno oserà mettersi tra le tue pinne.

2. Pesci

Riecco qua caro Pesciolino incoronato di nuovo re indiscusso dei grattini dietro le orecchie non soltanto a chi ha quattro zampe. Tu non hai alcuna intenzione di limitare la condivisione di amore in ogni forma, dato che per un sacco di tempo ne hai decisamente sentito la mancanza. Ci si abitui quindi perché tu ci starai appiccicato come la cicca sotto le scarpe, ma molto più piacevolmente.

1. Scorpione

Sarà impossibile, e decisamente poco saggio, cercare di scappare dalle tue effusioni amorose e anche dai lunghi monologhi che ci propinerai subito dopo. D'altro canto ti senti assolutamente irresistibile come Cleopatra che però non ha alcuna intenzione di fare il bagno nel latte da sola. Cercasi volontari per condividere piaceri assolutamente lussuosi!