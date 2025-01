video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 13 al 19 gennaio 2025: Pesci e Cancro innamorati La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2025, nonostante sia scoppiettante e qualche volta tesa, premia i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) grazie a Venere in Pesci e Marte in Cancro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2025, nonostante ci sia un cielo piuttosto teso ed esplosivo (emotivamente e socialmente), vedrà ancora i segni d'acqua come preferiti soprattutto grazie a Venere in Pesci. La settimana inizia con la Luna piena in Cancro di lunedì: le emozioni non si tengono e nemmeno le rimostranze.

Oroscopo, classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Sagittario

Per colpa di Venere in opposizione il tuo cuoricino questa settimana sarà freddo come la seduta d'acciaio della seggiovia in piena stagione invernale. Secondo me però crogiolarti borbottando tra te e te non ti dispiacerà nemmeno poi più di tanto anche perché, diciamocelo, di cose importanti alle quali pensare ne hai parecchie. Approfittane!

11. Gemelli

Finché si parla di fare casino e divertirsi sei in prima fila ma ogni volta che la situazione si fa un pochetto più romantica ti irrigidisci come il bastoncino di zucchero bianco e rosso delle feste. Che poi, senza Mercurio che ti dà fastidio torni ad essere anche capace di gestirti con una battuta pronta in qualsiasi situazione, quindi non avresti proprio nulla da temere.

10. Ariete

Abituati caro mio perché per colpa di Marte a sfavore nella zona bassa della classifica ci starai per un po'. Questa, con anche Mercurio che ti dà fastidio, è proprio la settimana in cui ti ritroverai a fare fuoco e fiamme per un nonnulla, tipo imprecare perché qualcuno ha sicuramente spostato in malafede i tuoi occhiali dal solito posto, salvo poi renderti conto di averli addosso. La tua settimana sarà "ringhiosa" che non credo sia una parola esistente ma rende molto bene l'idea.

9. Bilancia

L'unico modo per andare d'accordo con te sarà dirti sempre di sì quindi abituati al fatto che le persone intorno smetteranno di ascoltarti pur di mantenere un certo quieto vivere. Poi, se un po' ti conosco, ti pentirai di questa aria che hai da Maria la sanguinaria anche con chi proprio non ti ha fatto niente di male. Puoi dare la colpa a Marte e Mercurio che ti mettono in testa soltanto parolacce.

8. Capricorno

Avrai le idee particolarmente chiare, anche più del solito in questa settimana e soprattutto nessuna voglia di rimetterle democraticamente all'opinione altrui. Insomma di quello che pensano gli altri non te ne frega assolutamente niente. L'importante è che ti si ubbidisca in fretta senza fare storie: Gengis Khan in confronto a te era un diplomatico messaggero di pace

7. Vergine

La brutta notizia è che Venere in opposizione ti rende ancora più freddina del solito quindi anche il bacino della buona notte sarà sbrigato velocemente per non perdere tempo prezioso. Infatti, in compenso, le rotelle del tuo cervello hanno ricominciato a funzionare e tu hai un sacco di pensieri arretrati sui quali mettere la testa. Per il cuore non c'è proprio spazio.

6. Leone

Nei giorni di Luna piena non avrai certo alcuna intenzione di trattenere tutto il fuoco che ti tieni dentro manco fosse la torcia olimpica! Quanto adori questa sensazione di poterti esprimere in tutta la tua "leoninità" Senza ansie, né da prestazione né da giudizio. È qui che verrà fuori la ballerina di Charleston cosparsa di paillettes che è in te.

5. Acquario

Anche per questa settimana non avrai rivali nel premio "amico migliore dello zodiaco" e dato che a tutti coloro che avranno voglia di confidarsi con te tu offri un servizio serio, riservato e soprattutto completo, mentre proponi un brindisi all'ottimismo riesci anche a dare consigli saggi e soprattutto ampio spazio d'ascolto. Potresti quasi quasi mettere fuori una parcella.

4. Cancro

Ti senti scoppiettante saltellante come un popcorn nella macchinetta al bar del cinema. Tu che sei un segno zodiacale emotivo non riesci certo a vivere le cose a metà, con calma, con distacco quindi tra Marte, Mercurio, Venere ma soprattutto la Luna piena avrai bisogno di affittare un monolocale soltanto per tenerci il cuore e tutte le sue emozioni. Concediti, qualche volta, di esagerare e anche di perdere il controllo: succederà!

3. Toro

In mezzo a tutto questo subbuglio di Lune e pianeti tu riesci, non so come, a mantenere la calma come se fossi sdraiato a bordo piscina con un cocktail alla frutta gentilmente offerto dalla casa. Mentre tutto intorno sarà uno scoppiettare di tensioni, litigate, passioni di ogni genere, tu col sorriso sulle labbra continuerai a intrecciare la tua nuova sciarpa all'uncinetto. Quanto ti invidio!

2. Scorpione

Ti senti decisamente pronto ad affrontare anche la Luna piena più intensa dell'anno, anzi diciamoci la verità: ne sei proprio eccitato! Anni anni di allenamento ti hanno fatto capire quanto le situazioni cariche di energia come un razzo in partenza dalla base spaziale di Cape Canaveral siano sempre le tue preferite.

1. Pesci

Nonostante intorno a te nessuno sembrerà riuscire a mantenere il controllo, tu avrai una parola buona per tutti: qualche volta saggia, qualche volta di comprensione, qualche volta soltanto un sorriso perché non avrai proprio niente di intelligente da dire. In tutti i casi chiunque faccia qualcosa di sconsiderato in te troverà sempre l'assoluzione: praticamente un santo!