Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 febbraio 2023: Gemelli e Bilancia sono impazienti Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 6 al 12 febbraio 2023 vedrà ancora energici Gemelli, Acquario e Bilancia, qualche volta anche troppo, e romantici Cancro, Pesci e Scorpione. Insomma, i pianeti donano gli equilibri giusti ai diversi elementi.

Nella classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 febbraio 2023, troveremo Venere che ancora addolcisce ed emoziona i segni d'acqua, ma anche Capricorno e Toro. Preparate i fazzolettini di carta per Sanremo!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

In questa settimana ci sono la Luna piena in Leone, (che in realtà è stata domenica 5 sera), Mercurio sestile a Nettuno e Venere sestile a Urano. Insomma, preparatevi a non contenere alcuna emozione, nemmeno un commento sarcastico. Anche la creatività è fuori controllo.

12. Vergine

Nemmeno se ti imbavagliassi e mettessi qualcuno ad edulcorare le email che scrivi riusciresti ad essere al sicuro dalle provocazioni questa settimana. Le attiri come il baracchino delle angurie attira le zanzare. Scatti in piedi innervosita anche contro chi incrocia il tuo sguardo per sbaglio.

11. Sagittario

Se qualcuno avesse voglia di coinvolgerti in qualcosa, è gentilmente pregato di farsela passare. Almeno non questa settimana e, salvo impellenze, manco la prossima. Tu ti senti socievole come una foca in un igloo e ugualmente caloroso.

10. Gemelli

Ti esprimi come un unno al bar il venerdì sera. La delicatezza non è certo il tuo forte, e speriamo che a nessuno dei tuoi amici venga in mente di chiederti un consiglio sentimentale o, ancora peggio, una parola di conforto. Sei spietato e ci godi anche un po'. Qui Marte oramai è incontenibile.

9. Leone

Se si tratta di fare del sesso senza impegno sei in prima linea, già pronto volenteroso, e persino fantasioso, ma quando qualcuno ti chiede di prenderti delle responsabilità in qualsiasi campo fingi una telefonata importante e te la dai a gambe. Saturno è ancora troppo per te.

8. Bilancia

Quanto ti innervosiscono le persone che tentennano, cincischiano, ci pensano su. Che poi è come sei sempre stata tu, per non scontentare nessuno, fino a prima di questa overdose di Marte a favore. Adesso però sei tutta ordini e determinazione, addirittura col frustino da amazzone.

7. Acquario

Tu che di norma sei il buonone del gruppo, quello che quasi quasi condivide anche il fidanzato, adesso ti ritrovi geloso, possessivo e persino ambizioso. Insomma, senti proprio bruciare il fuoco del desiderio, in tutti i sensi.

6. Pesci

L’amore è tutto attorno a te, ma a te sembra proprio di non sapere come gestirlo. Un po’ come se ti dessero da guidare l’ultimo modello di razzo spaziale. Bello eh, ma inutile. Riesci solo a fare dei gran sospiri e dei sorrisoni da crocerossina.

5. Toro

Sai quello che vuoi, e per una volta lo comunicherai con una determinazione da capotreno che fischia la partenza. Non senti ragioni insomma. Anzi, non hai nemmeno voglia di prendere le cose con la tua consueta calma: metti la bandierina sulle tue conquiste.

4. Capricorno

Mercurio è sempre nel tuo segno zodiacale, e tu senti che il tuo cervello è come un pass da console internazionale che spalanca tutte le porte con tanto di tappeto rosso e fanfàra suonata dai bersaglieri. Nessuno si sognerebbe di darti torto e, anzi, si seguono attentamente le tue mosse, come fanno i geni della finanza con quelle di Elon Musk sulle criptovalute.

3. Ariete

Con Venere in Pesci sei addirittura tenero, sentimentale e pronto a commuoverti. Sei un po’ come il capitano imbattuto della squadra di rugby che va a dormire con il pigiama con gli orsetti e il peluche della puzzola. Così, ti si ama anche di più.

2. Scorpione

Sei piacevole come il profumo di caffè quando sei ancora nel letto ma sai che ti devi alzare. Insomma, qualsiasi siano le tue intenzioni stai sicuro che trovi il modo giusto per comunicarle a chi ti circonda. Sei perfetto anche per l’ufficio reclami, figuriamoci per fare dichiarazioni d’amore.

1. Cancro

Goditi tutta questa sensazione di essere amato come un giorno di ferie imprevisto, Cancro. Sei uno specchio riflesso di buoni sentimenti, e per litigare con te dobbiamo tapparci gli occhi, altrimenti è sicuro che un sorriso dolce ce lo fai scappare!