Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026: Cancro e Pesci teneroni

In questa classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026 se la giocano ancora i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) con i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Venere e Mercurio restano nel segno dei Pesci, Marte resta in Acquario ma la grande notizia della settimana è che martedì 17 vivremo la prima eclissi dell'anno con la Luna nuova nel segno dell'Acquario. Dirompente e trasgressiva.

12. Leone

San Valentino è passato, ma tu in compenso continui ad essere particolarmente nervoso Leone: hai proprio la sensazione che il tuo cuoricino sia uno scantinato freddo e umido e che ogni tanto si allarghi persino un po'. Ovviamente non è il posto migliore per tenerci cose, né tantomeno sentimenti. Ti inalberi subito ogni volta che qualcuno osa dire una parola che non sia perfettamente in sintonia con quello che tu hai già fatto o già pensato. Insomma, le critiche ce le si tenga per noi che tu non le ritieni costruttive.

11. Vergine

Il fatto che tu sia qua, in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana, ci fa subito capire che è meglio tenerci alla larga da te, farci i fatti nostri, evitare persino di incrociare il tuo sguardo. Sei disponibile come una risposta automatica fuori sede e hai la stessa voglia di coccole di Gargamella coi Puffi. Insomma, cara Vergine, direi che anche questa settimana la dolcezza, forse, ce l'aspettiamo per la prossima.

10. Toro

Se non fossi completamente sfaticato, decisamente intenzionato ad alzare le chiappette dal divano o dalla sedia il meno possibile, saresti persino simpatico. Insomma, per tutti coloro che hanno il piacere di condividere con te il tavolo da pranzo o il divano, hai battute pronte e addirittura qualche proposta conviviale. Certo: che nessuno osi chiederti di fare uno sforzo, fisico o mentale, di prendere una posizione o anche soltanto di organizzare un aperitivo. Tu proprio sei ancora fuori servizio e ti stanchi anche soltanto a preparare il caffè.

9. Capricorno

Sei qui, in basso nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana, perché hai come l'impressione di sforzarti tantissimo per partorire una piccola proposta, un progetto quotidiano, anche soltanto un'attività di routine, ma poi hai l'impressione di non riuscire proprio a godertela. Sei come quello che, sdraiato davanti al mare delle Hawaii, controlla le email dell'ufficio. L'instabilità, caro Capricorno, è probabilmente più in te che non intorno a te. Così disse il saggio Zen!

8. Sagittario

Che nessuno osi distrarti, perché tu sei qui per fare delle grandi cose e quali siano le grandi cose lo decidi tu, senza di certo cercare conferme o proporre una votazione per alzata di mano. Ti senti talmente indipendente che non mandi nemmeno un messaggino se non torni per cena e, anzi, cerchi di rispondere al telefono il meno possibile. Infatti, la voglia che hai di chiacchierare, anche soltanto del più e del meno, è davvero bassissima e il tuo disinteresse sarà evidente. Te lo si legge in faccia proprio.

7. Gemelli

Sei decisamente poco simpatico in questa settimana, ma tu sai caro Gemelli che tra me e te c'è ormai un rapporto di schietta confidenza e quindi mi sento proprio di fartelo notare. Altrimenti, che astrologa sarei? Sappi comunque che le tue battute non sono sempre divertenti e che se ti dovessi imbattere in qualcuno di permaloso, potrebbe effettivamente rimanerci male. Anche perché, Marte continua a farti sentire superpotente tanto da non avere alcuna intenzione di morderti la lingua o tirare il freno a mano. Esageri come il tuo solito, questa volta senza un paracadute di simpatia.

6. Scorpione

Tu che ti godi l'amore arginando le paranoie è davvero un miracolo planetario! Quanto ti piace filosofeggiare, approfondire, addirittura ascoltare la tua dolce metà oppure essere tu a proporre argomenti che confortano, che coccolano, che fanno sorridere. Insomma, caro Scorpione sei di sicuro nella top tre dei migliori amici possibili e dei fidanzati invidiabili. Certo, che nessuno osi però contraddirti perché con quel Marte a sfavore la polemica è pronta ad abbaiare come il dobermann nel giardino dei vicini. Insomma, fila tutto liscio finché sei tu a decidere quando, quanto e a chi destinare il tuo amore.

5. Ariete

Il tuo umore sarà decisamente altalenante, ma di certo tu non te ne farai un grosso problema perché, se c'è proprio una cosa che continua a portarti questo Marte a favore, è una grande dose di indipendente individualismo, anche detta "menefreghismo". Sempre con amore, sia chiaro… Oltre ad un sex appeal sfrenato. Anzi, dato che nel tuo cuoricino prenderanno vita una serie di ansie e domande esistenziali, vorresti che tutti trovassero il tempo per fermarsi ad ascoltarti, ovviamente senza fare commenti però.

4. Bilancia

Il fatto che tu continui ad essere una bomba sexy potrebbe già farti smettere di ascoltare l'oroscopo della settimana, perché effettivamente hai tutto quello che ti serve, quello che desideri e anche quello che desiderano gli altri. Soprattutto, tutto questo Marte a favore fa passare decisamente in secondo piano l'insicurezza leggera che ti porta Giove ancora contrario. Ma direi che ci ripensiamo dalla settimana prossima: per ora continui ad essere la regina della festa e sarà difficile farti smettere di twerkare.

3. Pesci

Venere e Mercurio nel tuo segno zodiacale ti rendono la persona più sensibile su tutto l'emisfero boreale e i tuoi occhi saranno sempre languidi come quelli della emoji di WhatsApp che mi piace tantissimo usare. Il bello è che sarai così spalancato all'amore che il pessimismo non trova proprio spazio, anche qualora dovessi ricevere una multa per divieto di sosta. Hai l'impressione che ogni cosa sia al posto giusto, così come vuole l'ordine universale.

2. Cancro

Continua la scia lunga d'amore nel tuo cuoricino che è ampio e disponibile come i giardini pubblici, anzi mi sento proprio di definirlo un Central Park dei giardini pubblici. Essere la persona più buona e piacevole ma anche paziente e sorridente di tutto l'ufficio sarà il tuo obiettivo della settimana e direi che ci riuscirai alla grande. Di fianco a te si sta così bene che quasi quasi ci si abbassano i battiti cardiaci.

1. Acquario

"Trasgressione" è il tuo secondo nome, ma che sia chiaro subito a tutti che la tua trasgressione non fa male proprio a nessuno, anzi è addirittura un prendersi cura di chiunque, persino degli sconosciuti. Sei proprio un supereroe che si cala dai tetti della città al momento giusto e scompare prima di lasciare il conto da pagare. Insomma, un vero galantuomo!