Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025: occhi a cuoricino per Bilancia e Gemelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, da lunedì 13 a domenica 19 ottobre 2025. La grande informazione astrologica di questa settimana è che Venere ,il pianeta dell'amore ma anche della femminilità, della bellezza e della dolcezza, entra nel segno della Bilancia. Che poi la Bilancia è anche il suo segno preferito. Comunque, Venere in Bilancia fa venire gli occhi a cuore ai 3 segni d'aria (Bilancia, Gemelli e Acquaio). Staremo a vedere!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco di seguito la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Scorpione, Bilancia e Pesci sul podio!

12. Ariete

Ti stavi riprendendo da questa influenza astrologica e invece eccoci qui con Venere in opposizione che ti rende simpatico come l'ausiliare della sosta il lunedì mattina, quando avevi lasciato l'auto con le quattro frecce soltanto perché vinceva la necessità di una tripla dose di caffè al bar. Diciamo che la tua voglia di tirare pugni come se fossi Rocky Balboa in allenamento è davvero altissima, ma non sempre il tuo vero desiderio è quello di colpire l'aria. Ci si avvicini a te soltanto debitamente protetti!

11. Toro

Anche questa settimana resti la persona peggiore alla quale chiedere un consiglio o un qualsiasi genere di supporto emotivo. Nulla di personale, sia chiaro, soltanto ti senti come se il tuo cuoricino fosse passato sotto una delle gru dei grandi cantieri milanesi e adesso fosse appeso ballonzolando a 50 m d'altezza, senza nemmeno una rete di salvataggio. La stabilità delle emozioni è impensabile: cambi umore come le voglie di una donna incinta.

10. Leone

Che nessuno osi dare dei consigli non richiesti, fare qualsiasi tipo di commento che non sia un apprezzamento senza riserve, ricordarti uno dei pochissimi e rarissimi momenti nei quali hai sbagliato qualcosa. La possibilità che tu ti incendi come una tanica di benzina in mezzo ai botti di capodanno è davvero altissima. Sarà che tu sei un segno di fuoco, che quando ha Marte a sfavore non sopporta proprio niente e nessuno e soprattutto non sopporta di essere messo in discussione. Questo sia chiaro fin da subito a tutti!

9. Capricorno

Le cose stavano andando proprio bene, finché non è arrivata Venere a sfavore a riportare le rughette del broncio tra le tue sopracciglia. E non provarci nemmeno a valutare l'opzione "punturina di botox" perché qui è tutta una questione di stress! Il tuo partner dovrà di nuovo ritirarsi dietro alle sbarre di sicurezza perché è un attimo che tu reagisca come un leone allo zoo, al quale si sono dimenticati di dare il sonnifero.

8. Cancro

Se qualcuno dovesse chiederti di mostrare i documenti, non sarà certo perché avremo dei dubbi sulla tua maggiore età, ma piuttosto perché ci sembrerai davvero un'altra persona. Con Marte a favore ma Venere contraria e soprattutto reduce da una Luna piena che ti ha shakerato come un daiquiri, direi che questa settimana hai proprio voglia di interpretare un personaggio che non sei tu. Senza nemmeno preoccuparti troppo dei danni che questo potrebbe fare! Mi pare comunque un programma molto divertente.

7. Acquario

Hai come l'impressione che nel tuo cervello siano caduti dei massi che abbiano decisamente ostruito il passaggio pedonale e anche con l'elicottero è difficile sorvolare il tuo intelletto. Quindi insomma le idee, i progetti, la creatività e qualsiasi genere di sollazzo mentale dovranno restarsene fermi in coda, aspettando che i soccorritori liberino i tuoi neuroni. In compenso, un po' come quando non ti viene in mente il nome di un attore famoso, ti innervosisci parecchio e sbuffi come stile di vita.

6. Sagittario

Hai l'impressione che la vita in questi giorni ti voglia rallentare, un po' come quando c'è il semaforo arancione, ma tu sei troppo diligente per schiacciare sull'acceleratore e sgasare via. Un po' saggio, un po' pavido, un po' insicuro e decisamente più attratto dalle rassicurazioni che non dagli scoppietii di adrenalina. In compenso, però, la tua dolce metà apprezzerà parecchio la tua predisposizione più dolce nei confronti di pigre seratine romantiche.

5. Vergine

Dimmi la verità, cara Verginona, che persino un'intellettualoide pratica come te è un po' dispiaciuta dal fatto che Venere l'abbia abbandonata. Nulla di grave però, perché continui a restare la più grande apprezzatrice di piaceri, soprattutto quelli amorosi. Anzi, diciamocela tutta: bando a qualsiasi genere di etica, controllo, dieta alimentare e sentimentale, tu in questa settimana vuoi soltanto abbondare. Di baci e anche di calorie!

4. Gemelli

Adesso sì che tutti i vostri giochetti intellettuali, i messaggi in codice, i WhatsApp da interpretare che non ci hanno fatto dormire la notte, avranno un secondo fine sentimentale. O quantomeno erotico! Se volete conquistare qualcuno state tranquilli che potrete farlo anche soltanto dall'altra parte della tastiera del telefono. Quello che ci piace di voi è quel cervellone, ma la realtà poi non ci deluderà le aspettative.

3. Pesci

Adesso sì che puoi dare libero sfogo a tutte le tue fantasie erotiche. Pare proprio che tu ti sia allenato tutta la vita per questo momento, caro Pesciolone, e non mi sognerei mai di consigliarti di trattenerti, tenere i piedi per terra, stare attento a quello che prometti. Lasciati andare e poi, succeda quel che succeda! Il tuo bello è che saprai gestire anche delle situazioni un po' compromettenti.

2. Scorpione

Non vorrei deluderti Scorpione, ma questa Venere che passa nel segno della Bilancia sembra proprio crearti qualche dubbio di troppo, qualche paranoia inattesa, qualche pensiero ansioso che potrebbe ridurre quella sicurezza da condottiero romano che ti ha incendiato il cuore e la testa negli ultimi giorni. Il bello però è che se il tuo scopo era quello di diventare saggio e profondo, sei davvero sulla strada giusta. Anzi, quasi quasi vedi già la meta!

1. Bilancia

Ti sei distratta un attimo, ma basta una Venere nel tuo segno zodiacale per ritornare qua, regina indiscussa della classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana. Quanto ti piace! Anche perché dopo tutti queste turbolenti avventure dell'ultimo periodo, adesso Venere nel tuo segno zodiacale ti rende pacata e serena, felice e soprattutto rasserenante. Praticamente sei meglio della tisana alla melatonina, ma con un sacco di zucchero.