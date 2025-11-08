Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 10 al 16 novembre: Venere riscalda il cuore di Cancro e Scorpione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 10 al 16 novembre 2025: tenetevi forti perché questa è la settimana in cui Mercurio in Sagittario inizia a diventare retrogrado, il che significa che dovremmo vedercela con i rallentamenti forzati, le incomprensioni e anche i meme su Instagram che ci ricordano di non richiamare il nostro ex fidanzato. Però, noi ai meme non ci dobbiamo credere e se arriva un dubbio semplicemente lo approfondiamo come fanno tutte le persone intelligenti! Nel frattempo, Marte è in Sagittario e Venere in Scorpione, ci è appena entrata e ci sta benissimo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 10 – 16 novembre 2025

Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati della prossima settimana: le previsioni dal 10 al 16 novembre, segno per segno.

12. Toro

Tu con Venere in opposizione sei davvero intrattabile, mi sento anche quasi di dire irriconoscibile. Hai fastidio anche solo se qualcuno incrocia il tuo sguardo, figuriamoci chi osa chiederti direttamente un abbraccio amichevole e consolatorio. Li hai finiti e non hai alcuna intenzione di riassortirli per il momento. Se qualcuno ha bisogno di un abbraccio si comperi un peluche. Ovviamente anche il tuo partner sarebbe bene si dedicasse al giardinaggio anziché richiedere le coccole da parte tua.

11. Gemelli

La confusione regna così sovrana nella vostra testolina che non vi stupite di arrivare in ritardo, ma addirittura di sbagliare giorno e mese degli appuntamenti. Le domande esistenziali sono così tante che avete l'impressione che loro siano l'impasto per il panettone natalizio e voi un piccolo timido candito, disperso e anche male interpretato.

10. Acquario

Se di solito ti senti dire che sei freddino, questa settimana sarai così congelato che il comune ti farà una autorizzazione speciale per tenere i caloriferi accesi h24. Tutta colpa di Venere a sfavore che ti mette il cuoricino in un tupperwere sigillato da riscaldare all'occorrenza, solo in caso di necessità. In compenso, se ci sono cose da fare o da spostare tu sei prontissimo che i tuoi muscoli scalpitano.

9. Vergine

Hai proprio l'impressione che sui tuoi binari ci sia parcheggiato fermo in doppia fila un camion a rimorchio che non abbia alcuna intenzione di spostarsi da lì. Quindi, insomma, qualsiasi fossero i tuoi programmi cara Vergine, ti ritroverai a fare i conti, non solo con qualche ritardo, ma soprattutto con i profondi silenzi dell'attesa. C'è voluto Mercurio retrogrado e persino Marte a sfavore per farti capire che il tuo perfezionismo ogni tanto ti impedisce di avere una visione totale, completa delle cose. È ora di ribaltarle!

8. Pesci

Speriamo che nessuno ti chieda nulla di urgente, nulla di particolarmente responsabile o impegnativo perchè tu hai a che fare questa settimana con i pensieri profondi e i dubbi esistenziali, quindi per le quisquiglie del quotidiano non hai proprio tempo. Cerchi di attaccare bottone sul senso della vita anche a chi ti chiede solo che ore sono. Perche poi é chiaro che il tempo é un'invenzione umana che ha perso il senso della ciclicità, no??

7. Leone

Proprio mentre tu ti senti pronto a inamidare il mantello da supereroe e a salvare il mondo, arriva Venere a sfavore che ti fa passare la voglia di essere buono. Ma resti solo sexy e coraggioso. Quindi anziché un attivista globale, quasi quasi preferisci essere un cantante hip hop che fa i video carico di oro e diamanti. Occhio che qualche volta questa combinazione di protagonismo e diffidenza può farti apparire stronzetto.

6. Capricorno

Hai come l'impressione che ti abbiano lavato con la candeggina, Capricorno, e ti abbiano sgrassato via tutta la tua cazzimma. Sei silenzioso e pensieroso, malinconico e quasi parli addirittura sottovoce. Se ti commuovi anche siamo finiti! Quella sicurezza che ti faceva parlare con le mani sui fianchi alla Napoleone Bonaparte ce la sogniamo proprio.

5. Cancro

Hai gli abbracci più morbidi che esistano e quasi potresti candidarti al luna park come orsacchiotto gigante e ci sarebbe la fila. Sei così tenerone e anche profondo, ovvio, che fai concorrenza allo psicologo di fiducia. Ovviamente la tua dolce metà col cavolo che ha voglia di uscire la sera: tu e la sua serie preferita siete il passatempo ideale.

4. Bilancia

Non cerchi l'appoggio nè l'approvazione di nessuno Bilancia, anche quando ti tocca rimettere in discussione cose per colpa di Mercurio retrogrado. Però insomma, saranno questi mesi appena passati ma tu affronti ogni dubbio senza chiedere consiglio a nessuno e soprattutto fai e disfi efficiente come la mamma nel weekend delle pulizie autunnali. Indaffarata e risolutiva.

3. Ariete

Mercurio retrogrado sarà solo un'ottima scusa per rimettere in discussione cose, cambiare l'arredamento, rifare l'armadio e anche il look. Devi festeggiare questo coraggio e questa passione che sono tornati a fiorire nel tuo cuoricino, come una pianta rampicante. Che intorno a te nessuno programmi serate rilassanti che tu già scalpiti per fare cose.

2. Scorpione

Venere nel tuo segno zodiacale ti rende dolce e accogliente, mentre tutti gli altri intorno a te sono in panico come chi legge le istruzioni di un elettrodomestico in giapponese. Chiunque abbia voglia di essere consolato o anche solo sbaciucchiato citofoni pure a te che sei amorevole più di Biancaneve coi sette nani.

1. Sagittario

Mercurio é retrogrado nel tuo segno ma c'è anche Marte che ti sostiene, quindi come pontifichi tu questa settimana nessuno mai. Socrate e tutte le sue domandone saranno fin troppo risolutivi: tu adori invece stare là dove c'è un punto di domanda irrisolto e una possibilità di discussione. E poi: quanto ti piace filosofeggiare seguendo i tuoi stessi pensieri ma sicuro di essere sempre nel giusto!