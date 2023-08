Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 7 al 13 agosto 2023: Urano mette a dura prova la nostra pazienza La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana dal 7 al 13 agosto 2023. Siete curiosi di leggere? Ricordatevi solo che per colpa di Urano è facile perdere la pazienza. Scorpione e Pesci chiedono un po’ di tranquillità.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal dal 7 al 13 agosto 2023: i pianeti veloci restano nella stessa posizione della settimana scorsa.

Marte però sarà a favore di Urano e ci renderà molto audaci, allo stesso tempo Urano si scontra con Venere, il pianeta dell'amore, dunque quello che abbiamo nel cuore non resterà chiuso lì: ogni cosa verrà affrontata con toni drastici e decisivi.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

I pianeti si trovano questa settimana nelle stesse posizioni in cui stavano già la settimana scorsa ma Marte é a favore di Urano e ci rende audaci mentre Venere si scontra con lo stesso Urano. Come dire che quello che si sente nel cuore difficilmente resterà lì buono e zitto e ogni cosa viene affrontata con toni drastici e decisivi. Andateci piano!

12. Pesci

Adesso che ci pensi, Pesciolone, qua in fondo alla classifica non si sta poi così male. Praticamente speri che ti si ignori come i fischi del bagnino quando ci si sta divertendo tra le onde. Per fortuna tu non corri alcun pericolo se non quello di lasciarti scappare qualche vaffa di troppo. Ma va bene!

11. Acquario

Mentre tutti attorno a te non fanno che parlare d’amore e notti bollenti, tu ti senti freddo come l’acqua di fiume in mezzo ai boschi ma quella su in cima alle Alpi proprio. I pensieri però scorrono e questo é un bene. Speriamo che nessuno ti chieda dichiarazioni sentimentali proprio adesso!!

10. Scorpione

Pur di evitare di dialogare coi vicini di ombrellone ti fingi straniero o sordo oppure non fingi e ti mostri poco simpatico. É tutta colpa di Venere, sia chiaro. Le tue energie però le sfogherai eccome di giorno a tutti i tornei che ti proporranno sulla spiaggia e la sera sotto le coperte. Ma sempre muto!

9. Gemelli

La gente che parla ti da quasi fastidio così la sera non vedi l’ora che anche al bar della spiaggia mettano la musica a palla per l’aperitivo. Non ti lamenterai di certo del casino! In compenso chiedi e fai coccole più dolce di un cucciolo di foca spiaggiato.

8. Sagittario

Ti sembra proprio di non capire nulla, come i messaggi che vengono comunicati via megafono dal bar della spiaggia. Vai un po' ad intuito ma il rischio di fraintendere é altissimo. Per fortuna hai lo stesso sorriso di Ariel sullo scoglio.

7. Toro

Ti si sottovaluta come sportivo e si sbaglia di grosso perché questa settimana i muscoli non li usi solo per portare la borsa frigo che sembra quella di un catering intero, ma anche per dare spettacolo. Sfoghi tutte le tue voglie tra sesso, sport e vizi culinari.

6. Ariete

Tu ci provi a fare tutto per tutti e anche per bene ma qualche volta tocca alzare bandiera bianca. Come adesso, ad esempio. Si sa che tu soffri della sindrome del supereroe che adesso é anche sollecitatissima da Venere, ma vedi di rilassarti.

5. Cancro

Ti sei abbonato a tutte le riviste digitali che il tuo telefono poteva contenere perché vuoi essere informato su tutto e il tuo cervello é assetato di stimoli. Dai pettegolezzi dei vicini di ombrellone fino alla app del NY Times non ti sfugge proprio niente e chiacchierare con te é istruttivo come un viaggio studio.

4. Bilancia

Sembri proprio la pubblicità del relax, Bilancia. Nulla può scalfirti e sei serena come una lucertolona al sole. Ami tutti, ascolti tutti, dai persino ottimi consigli non richiesti tanto che se si sparge la voce di quanto sei saggia si forma la fila al tuo telo mare!

3. Vergine

Sei sexy e bollente come la sabbia a mezzogiorno quando dimentichi le infradito vicino al telo mare. Ami questa sensazione di sicurezza da skipper da regata e non esiti a dare ordini senza preoccuparti dei modi che in effetti sono poco gentili.

2. Capricorno

Il tuo cervello é come la pallina del biliardino quando giocano dei campioni mondiali. La battuta é pronta e tu la lanci come un frisbee per conquistare tutti. Quest’aria di onnipotenza ti sta piacendo parecchio. Il bello é che non ti dimentichi di dire e fare anche cose intelligenti.

1. Leone

Ti immedesimi in Margot Robbie nel personaggio di Barbie e anche tu ritieni necessario portare almeno 4 cambi completi nella borsa mare. Ciabattine e fascia per i capelli comprese. Ma si sa che essere irresistibili é un lavoro che richiede dedizione continua!