Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 22 al 28 gennaio 2024: Capricorno e Vergine in vetta Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 22 al 28 gennaio 2024: grazie ai tanti pianeti veloci in Capricorno, nell’oroscopo della prossima settimana, direi che i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno stesso) conquistino il podio a gran diritto! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 gennaio 2024: l'oroscopo di una settimana particolarmente intensa. Plutone rientra (quasi) ufficialmente in Acquario: grande rivoluzione. L'era dell'Acquario galoppa: innovazione tecnologica, metaverso, nuove conoscenze dello Spazio, bisogno di abbattere le barriere sociali, lotte per i diritti civili, condivisione come motore primario. Intanto i pianeti veloci stanno tutti in Capricorno (anche Venere da mercoledì) e c'è pure la Luna piena, il 25, tra Acquario e Leone.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni astrali per la prossima settimana per tutti i segni zodiacali: ancora i segni di Terra in alto sul podio!

12. Cancro

Hai la sensazione che le insicurezze si accumulino una sull'altra come i vestiti sulla sedia in camera durante la settimana, e tu non trovi nessuno che te le ripieghi con amore. Stanno lì e prometti ogni giorno che le rimetterai a posto domani. E invece non lo fai e quasi quasi i calzini usati ti pare fioriscano proprio.

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 17 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno

11. Ariete

Tutti i pianeti in Capricorno ti danno ai nervi e non sei certo uno che si fa problemi a mostrarsi innervosito, scocciato, irritato come le mani dal freddo. Sei pronto a saltare in piedi con il dito puntato e la voce grossa anche solo se qualcuno commenta il meteo del giorno. Ovviamente non è la settimana giusta per affrontare discorsoni seri. Ok? Cerca di stare più zitto che puoi. Se puoi.

10. Bilancia

Peccato che l'amore ti lascia li come un fazzoletto usato nel bidone della carta. Da questa settimana la frustrazione si accumulerà in te come gli strati della millefoglie ma senza crema chantilly nel mezzo. Non sai nemmeno più che cosa sei capace di fare, figuriamoci se riesci ad avere chiaro chi e cosa vuoi!

9. Leone

Questa è la settimana nella quale andrai a caccia di rassicuranti abbracci e persone che ti facciano sentire così a tuo agio da poterti permettere anche di sbottare. Perché è questo che succederà soprattutto con la Luna piena del 25: butti fuori tutto. Ed è bene che ci sia qualcuno ad accoglierti come un vigile del fuoco col gattino che è andato troppo alto sull'albero.

8. Gemelli

Ti senti ancora acciaccato come chi si è fatto tutta la pista nera dell'impianto sciistico di culo. Hai da scongelarti il cuore (e non solo il sedere quindi). Però piano piano recuperi la tua sicurezza in te stesso e anzi con la Luna piena potresti addirittura azzardare qualche colpo di testa. E' come se queste settimane ti avessero fatto capire che la vita tu la vuoi vivere a pieno, mica in un angolino.

7. Sagittario

Hai capito che non è il caso di far svolazzare tanto la fantasia ma preferisci stare qua coi piedini per terra e contando i pro e i contro delle situazioni. Praticamente col pallottoliere. Vale solo quello che si può misurare e che ti rassicura in questi giorni. Lasci andare i filosofeggi a chi non si sente barcollante come te.

6. Acquario

I pianeti in Capricorno ti amplificano le emozioni ma quando arriva la Luna piena, il 25, sei pronto a farle sgorgare tutte come l'acqua dalla fontanella pubblica che non ha nemmeno il rubinetto per spegnerla. Un Acquario che non ha nessuna intenzione di mantenere il contegno insomma. Ma sai che ci piaci molto così??

5. Scorpione

Hai come un concerto di tamburi tibetani nel cervello e nessun pulsante per spegnerlo. Questa settimana sarà tra le più produttive di tutti gli ultimi anni perché chiederti di fermarti o rallentare è assolutamente impossibile. Ti senti come spinto sulle montagne russe ma per fortuna la cintura di sicurezza è allacciata bella stretta.

4. Pesci

Sai quello che vuoi e te lo vai a prendere come quando sei tra le corsie del tuo supermercato di quartiere. E non ci sono nemmeno carrelli rompiscatole in mezzo alla corsia a rallentarti: potresti anche andarci in skate tanto sei determinato e soprattutto sciolto. Ti senti come in un'onda verde e tu con le rotelle ai piedi.

3. Toro

Abbondi di piaceri, risate, giochi, buoni propositi e anche voglia di fare. È matematicamente impossibile farti perdere l'entusiasmo come quello di un bambino il giorno prima del suo compleanno. Sembri non averne mai abbastanza di divertimenti e anche di felicità: sei così di buon umore che ti ridono anche le orecchie.

2. Vergine

Sei in fibrillazione come un motorino quando è fermo sul cavalletto ma tu sgasi: se ti si lascia andare decolli praticamente Verginona. Ottimista così non ti si vedeva da quando ti sei ritrvata 10 euro inaspettatamente nella tasca dei jeans. Senti di poter arrivare a fare e ottenere qualsiasi cosa e non ti ricordi nemmeno che cosa significhi avere dubbi o paure.

1. Capricorno

I pianeti ti supportano come le cheerleader con il bomber della nazionale: hanno occhi solo per te e tu ti senti effettivamente assolutamente irresistibile. Conoscendoti potresti sfruttare la situazione per darci un po' troppo dentro con gli occhi dolci e i favori richiesti ma è vero che non riusciremo proprio a dirti di no.