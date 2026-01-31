Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 2 all’8 febbraio 2026: Scorpione e Toro intrattabili

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 2 all’8 febbraio 2026 tanti pianeti sono nel segno dell’Acquario. Sarà davvero difficile avere a che fare con Scorpione, Toro e Leone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cari lettori dell'oroscopo, nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana, tutti i pianeti veloci stanno nel segno dell'Acquario, quindi il lavoro dell'astrologa che deve definire la classifica è davvero semplice. Ovvio che anche chi dei pianeti in Acquario non ne fosse particolarmente felice, può sempre trovare altre gratificazioni e piccoli piaceri nelle gioie delicate della vita, le meno vistose.

Oroscopo, classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni segno per segno della prossima settimana nella classifica dei segni più fortunati dal 2 all'8 febbraio 2026.

12. Leone

Eh niente Leone, questa settimana te ne stai qua buono buono, un po' come stiamo sotto le coperte quando abbiamo l'influenza. Muto, anche per evitare di fare danni. Questi sono giorni in cui ti guardi le spalle sospettoso come uno dei personaggi di Dylan Dog e all'amore non ci credi nemmeno quando lo vedi nei film.

11. Toro

Ti da fastidio tutto, senza bisogno di arrivare a chi mastica pop corn al cinema. Con te bisogna stare attenti anche a respirare troppo profondamente. Se sembra che tu stia sorridendo ci sbagliamo: in realtà stai maledicendo a denti stretti qualcuno o qualcosa. Però dissimulare é comunque un'arte apprezzata!

10. Scorpione

Il broncio quasi quasi inizia a donarti, caro Scorpione! Sarà che questa settimana indossi solo quello e te ne freghi anche delle rughe di espressione. L'importante è che sia chiaro a tutti senza dubbio che é bene ti stiano tutti almeno ad un paio di metri di distanza di sicurezza, casomai frenassi di scatto. Il "senza preavviso" è l'unico modo di comportarti che concepisci, dato che i piani organizzati ti stanno tutti antipatici.

9. Pesci

L'aria di chi ha perso la bussola e anche la memoria è davvero incontenibile ma voi Pescioloni non ne sarete più di tanto sconvolti, sia chiaro. Sarà che, più o meno, ci convivete da sempre. Occhio però a non sciogliervi tra le lacrime o almeno a farlo godendovi anche quelle… Il blue mood ha il suo fascino, soprattutto per degli animi artistici come il vostro. Rallentare credo sia la tecnica migliore per vivere tutto a pieno.

8. Capricorno

Vuoi fare cose, ma poi quando si tratta di mettere la zampa giù dal letto la mattina presto e iniziare, ti tiri indietro. La prima scusa che ti viene in mente sarà quella ufficiale. Non dimenticarti che Giove ti abbassa gli slanci energici che invece vorrebbero proporre lo spirito d'iniziativa e anche l'ottimismo. Tocca nuotare controcorrente per un pochetto prima di vedere i risultati.

7. Cancro

Mentre tutto il mondo sembra spingersi verso un concetto di amore da condividere a livello cosmico, tu preferisci allestire la tua piccola tana come fosse un rifugio per te e per la ristretta cerchia delle persone che ami. Nel tuo piccolo fai le cose in grande e chi ha la fortuna di averti vicino si sente un re! Sarà tutto quel Giove che torna a renderti l'abbraccio più bello nel quale possiamo inciampare.

6. Vergine

Ti adegui in un attimo all'aria di rinnovamento che circola in questa settimana e sei pronta a fare scatoloni della tua vita da portare in discarica. Anche metaforicamente parlando, si intende. E sai che c'è?? Più cambi e più ti senti leggera. Hai la sensazione quasi quasi di spiccare il volo.

5. Sagittario

L'amore é libero come se tu fossi un hippy a Ibiza con la corona di fiori tra i capelli e l'ukulele in mano. Insomma, Sagittario, questa è la settimana delle braccia aperte e della mente spalancata. Preparati ad avere non solo le idee migliori, ma anche quelle più innovative: la tradizione ti pare troppo polverosa.

4. Ariete

Se ci sono iniziative da prendere e muri da abbattere, anche ideologici, tu sei prontissimo Ariete. Adori questa sensazione che tutto possa essere messo in discussione e che le novità ti aspettino fuori dalla porta la mattina, come l'autobus e il caffè al bar. Questa adrenalina ti scorre nelle vene meglio della caffeina.

3. Acquario

Non riesci proprio a capire perché alcune persone perdano tempo prezioso stando arrabbiate o impermalosite. A te invece pare che la vita sia come leggere un libro di Harry Potter e non vedi l'ora di mangiarti i capitoli uno dopo l'altro. Sei praticamente un motivatore di felicità e amicizia, i tuoi whatsapp spopolerebbero su Instagram!

2. Bilancia

Adori questa nuova sensazione di essere come sul prato al concerto di Vasco Rossi, pronta a urlare tutte le canzoni storiche insieme agli amici di sempre. Finalmente torna l'amore e anche l'amicizia e tornano anche le follie che fai senza starci troppo a riflettere. Piccole follie, per carità, ma per te sono segno di libertà e leggerezza e non ci eri più abituata!

1. Gemelli

L'amore è il tuo primo pensiero e anche l'ultimo, ma il bello é che non si ferma alla tua dolce metà invadendo ogni genere di essere vivente su due o su quattro zampe. Ti senti come la protagonista di un musical di Broadway quando balla per strada e canta felice. E chi ti critica è solo invidioso!