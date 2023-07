Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 17 al 23 luglio 2023: Leone e Vergine si contendono il podio Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 luglio 2023. Nell’oroscopo la Luna nuova fortissima dona grande romanticismo ai segni d’acqua che conquistano qualche posizione: il segno più fortunato è il Leone, mentre il segno più sfortunato l’Acquario.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 luglio 2023, c'è tanta voglia di vacanze per tutti e l'oroscopo inizia subito con la Luna nuova nel segno zodiacale del Cancro. Questo aspetto smorza per 48 ore gli impulsi festaioli perché ci fa preferire di stare all’ombra della quercia a leggere un romanzo d’amore. Ma passa in fretta!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 17-23 luglio 2023

Il segno meno fortunato in classifica è l'Acquario, che fa i capricci. Mentre il segno più fortunato questa settimana è il Leone, che si gode la vita.

12. Acquario

Dato che abbiamo capito che non é la tua estate Acquario, senti di essere scusato anche se fai un po' di capricci. Mi pare giusto. L’amore lo ignori come chi ti sta chiedendo un favore che non hai voglia di fare. Platealmente proprio.

11. Pesci

O si fa quello che dici tu o pianti il muso come una delle sorelle di Cenerentola con la storia della scarpetta. Il punto é che cambi idea rapidamente come se il tuo umore fosse gestito da una manopola come quella dell’aria in macchina.

10. Gemelli

Stare seduti a tavola con te o condividere la stessa ombra in spiaggia é sempre uno spasso. Il punto é che per colpa di Venere quelle chiappette paiono attaccate al sedile come col millechiodi. Quindi sarai simpatico finché non scaricherai compiti e responsabilità su quelli che ti passano vicino anche involontariamente.

9. Bilancia

Sei la migliore amica che si possa desiderare ma per cose non divertenti. Perché se in chiacchiere e tisana non hai rivali, quando c’è da sculettare ti tiri indietro come chi si deve svegliare presto la mattina dopo. Il tuo sogno erotico sarà il pigiama che sventola sotto l’aria condizionata.

8. Toro

L’amore ti dà fastidio come cervare parcheggio sotto il sole ma in compenso sei pronto a tuffarti in sessioni erotiche con un carpiato acrobatico che manco la Cagnotto alle olimpiadi. Preferisci in doppio, ovviamente! Anzi, dei tuffi ami anche il fatto che il partner sia costretto a stare a bocca chiusa almeno per un po'.

7. Scorpione

Sei tormentato come quando il tipo che ti piace visualizza ma non risponde. Non ti dai pace proprio. Il bello é che sfogherai tutte le paturnie o in un po' di sano sesso o in un po' di meno sano ma altrettanto soddisfacente incontro di boxe. Decidi tu che tanto sei sexy uguale.

6. Sagittario

Sei proprio buono e anche un bel simpaticone tanto che sarai il compagno ideale per domeniche pomeriggio a zonzo o chiacchierate senza impegno sotto al sole. Il punto é che fai tanto sesso quanto il pensionato al torneo di bocce. Nullo praticamente!

5. Capricorno

Sei poco zen ma moooolto fico. Usi i muscoli anche per aprire la scatoletta di tonno e lecchi la carta dello yogurt manco fossi in un film hard. D’altronde hai Marte a favore e poco altro di astrologico che ti aiuti quindi si fa quel che si può e tu lo fai davvero benissimo.

4. Ariete

Sei sereno come una passeggiata in bicicletta al tramonto sul lungomare. Hai voglia di chiacchierare anche con gli anziani agguerriti per il torneo di scopone al bar del paese e volentieri offri una spuma al vincitore .

3. Cancro

La Luna nuova é il momento più romantico di quasi tutta l’estate quindi goditela! Perché va bene che sei operativo come un capomastro bergamasco ma non dimenticare che ti si ama per quella sensibilità da pianista introverso che ti porti dietro. Non rinnegarla totalmente.

2. Vergine

Sei bollente come il volante quando la macchina é rimasta parcheggiata sotto il sole per tutto il pomeriggio. Anche con te dovremo ventilare i pensieri sconci per non rischiare combustioni sentimentali. Direi che puoi divertirti.

1. Leone

Sei di quelli che conquistano anche per come si sistemano il ciuffo o per come portano gli occhiali da vista. Ti basta davvero pochissimo, Leone! Hai tanti di quei buoni sentimenti tutti dentro di te che quasi quasi potresti aprire una cooperativa sociale!