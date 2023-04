Oroscopo della settimana, la classifica dei segni fortunati dal 17 al 23 aprile 2023: occhio all’eclissi di Sole di giovedì L’oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 aprile 2023 e la classifica dei segni più fortunati: Gemelli e Toro sul podio. Le energie continueranno ad essere introspettive, usate più per indagare noi stessi che non per strafare. Merito dell’eclissi di Sole in Ariete del 20 aprile e anche di Marte che resta nel segno più introverso di tutti, il Cancro.

L’oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 aprile 2023 e la classifica dei segni più fortunati. Non si registrano passaggi planetari da segnalare rispetto alla settimana scorsa, quindi: Mercurio resta in Toro, Venere in Gemelli e Marte in Cancro.

La classifica dei segni più fortunati e l'oroscopo per la prossima settimana

Però c'è la Luna nuova, il 20 di aprile, che sarà anche eclissi di Sole. Sarà ancora una volta in Ariete, come il mese scorso. Come è possibile? Succede quando la prima avviene al grado zero o uno e la seconda, questa, al grado 29. Ecco la classifica dei segni più fortunati e le previsioni per la prossima settimana:

12. Sagittario

Per colpa di Venere in opposizione il tuo cuoricino si sente come un seme di piantina di melanzana, che per ora è stato infilato ben bene sotto terra. Hai voglia a dirgli che prima o poi sbocceranno i fiori e anche i frutti. Per ora si sente solo innaffiato di rotture di scatole, soprattutto con l’eclissi che amplifica la solitudine e l’introspezione. Anche tu, Sagittario, questa settimana come il seme di melanzana devi essere fiducioso e soprattutto portare pazienza. Che non hai (sempre per colpa di Venere).

11. Capricorno

Ho sentito dire che una nuova moda quanto a stile è quella per cui le acconciature dei capelli sono una rappresentazione del nostro stato d’animo. Va fortissimo su TikTok. Se cosi fosse questa settimana i tuoi capelli sarebbero una confusione di trecce e crocchiette nelle quali ritrovare qualsiasi oggetto smarrito recentemente ma nessun genere di ordine. Va così per colpa di Marte in opposizione che ti porta a perdere la pazienza e ad agire di impulso. L’eclissi di Sole renderà questa sensazione ancora meno controllabile.

10. Ariete

Vuoi le cose comode Ariete, e il massimo del tuo spirito d’avventura sarà dormire sul divano. Tutta colpa di Marte quadrato che ti fa brontolare e innervosire anche solo se il caffè non è alla giusta temperatura! Marte ti innervosisce e ti dona meno sicurezza in te stesso. Così, con il tuo pianeta preferito a sfavore, sei stremato e soprattutto sfiduciato. Hai bisogno di adrenalina ma anche di autostima.

9. Bilancia

I tuoi stati d’animo saranno stabili come la pallina di un flipper e anche nel tuo caso la colpa sarà di Marte a sfavore. Un’ora sei dolce come la commessa della pasticceria e l’ora dopo sbraiti peggio della mamma quando entriamo in casa con le scarpe da trekking e lei ha appena dato la cera. Tutto questo cambiare umore comunque ti strema, a te e a noi. Per fortuna però con Venere a favore quando sei stanchissima ti sdrai sul divano e ti fai riempire di coccole.

8. Vergine

Ti senti come la pallina di pacman nei videogiochi anni 90. Sbrani qualsiasi cosa ti passi vicino e non hai davvero pietà per nessuno dato che con Venere a sfavore sei cattivissima. Il punto è che in questa settimana chi avesse la malaugurata idea di cercare di redimerti, farti ragionare, convincerti ad essere ragionevole verrà divorato e di lui ne resteranno solamente le ossicina. Che poi, tu hai Mercurio a favorissimo quindi ragioni bene anche da sola. Sia chiaro.

7. Pesci

Il tuo cuoricino è spento come un calorifero di questi tempi così le tue voglie, che restano tante grazie a Marte a favore, risultano dolci come la paglietta per scrostare la pentola dell’abbacchio. Insomma va bene la passione ma un po’ di romanticismo anche solo di facciata potresti fingerlo, no?? Venere a sfavore ti rende per i prossimi giorni molto schietto ma poco diplomatico. La tua dolcezza è momentaneamente non disponibile.

6. Leone

Sbatti gli occhioni e scodinzoli Leone, perché meglio di così non riesci proprio ad esprimere i tuoi sentimenti. Bada bene: i sentimenti sono tanti, sono le parole a mancarti. Nel tuo cervello infatti, pare ci sia l’aria come nei copertoni della bici e non ti viene in mente niente di intelligente da dire. In compenso di cose da fare, dolci più che altro, ne hai un elenco pieno che ti durerà per tutta la prossima settimana.

5. Acquario

Di lavorare non ne hai alcuna voglia, perché tutte le tue energie sono concentrate nell’amore. In tutte le forme. Da quello tradizionale verso il partner a quello più fluido rivolto alle piante aromatiche sul balcone. Anche loro hanno bisogno di affetto, e tu ne hai davvero per tutti. Il bello è che tu in questi giorni riuscirai a trovare un equilibrio tutto tuo per far combaciare i transiti, purché non ti si chieda di azionare il cervello che è appunto momentaneamente fuori uso per colpa di Mercurio in quadratura (e ci starà per un pezzo).

4. Scorpione

Per fortuna sei sexy come un bagnino con i muscoli oliati e l’abbronzatura selvaggia già a maggio. Tutta invidia la mia! Ed è un bene, perché se dovessi affidarti al tuo fascino intellettuale saremmo messi male. Mercurio ti fa capire le battute in ritardo e ti spegne ogni senso critico. Le informazioni rimbalzano nel tuo cervello come la pallina di carta sul bordo del cestino. Quando tu vorresti non ci si infila mai! Abituati a prenderti del tempo prima di rispondere perché nell’improvvisazione rischi di grosso.

3. Cancro

A parte la seconda Luna nuova in Ariete con tanto di eclissi che ti costringe a chiuderti in te stesso per 24 ore, come un riccio di fronte ad un cucciolo di Labrador che vuole giocare, per il resto andrà tutto benissimo. Anzi, grazie a Marte nel tuo segno hai un fascino da cavaliere che salva la principessa dal drago. Sei un eroe e anche la tutina super attillata ti sta da dio! Non sei abituato a tutte queste energie ma direi che sei disposto ad adeguarti in fretta.

2. Gemelli

Venere è nel tuo segno zodiacale e tu sei il re del vizio, quello che vuole esagerare ma solo con le cose buone. Tipo che vuoi l’aperitivo ma nella vasca idromassaggio della spa e anche al partner proponi serate i cui racconti saranno decisamente vietati ai minori! Tutto ciò ovviamente avviene alla faccia di Saturno contro che invece cerca di farti mettere la testa a posto ma tu prometti che ci penserai la settimana prossima.

1. Toro

Ti senti un vero poeta con Nettuno e Venere a favore, ma soprattutto con Mercurio nel tuo segno. Potresti rimare anche la lista della spesa o filosofeggiare sui programmi della lavatrice. Tutta questa poesia sta nella tua testa e tu senti di dovere lasciare un segno se non nella storia almeno in questa settimana. Sono sicura che ce la farai.