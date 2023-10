Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 ottobre 2023: Cancro e Scorpione furbissimi La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 23 al 29 ottobre 2023 e l’oroscopo per tutti i segni. Questa settimana vede un trionfo dei segni d’acqua, con anche Mercurio che passa a loro favore. Impossibile prendersi gioco di Scorpione, Pesci e Cancro.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 ottobre 2023, occhio alla rimonta dei segni d'acqua. Mercurio, che entra nel segno dello Scorpione, è attento come una spia della squadra di James Bond, e renderà assolutamente non raggirabili Pesci, Cancro e Scorpione! Non ci provate nemmeno. Sabato poi c’e anche la Luna piena in Toro con eclissi: un trionfo dei bisogni emotivi.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Leone in dodicesima posizione, mentre sale in vetta lo Scorpione.

12. Leone

Tieniti lontano dalle decisioni importanti e anche dalle discussioni serie, di quelle in cui ti si chiede di prendere una posizione Leone, perché sei un subbuglio di emozioni, e i pensieri si nascondono come le chiavi nella borsa delle donne! Stai in modalità sopravvivenza, insomma!

11. Acquario

Rieccoci in una settimana in cui sei simpatico come il crespo nei capelli e l’herpes al primo appuntamento. Che tanto che te ne frega, Acquario, dato che di fornicare proprio non se ne parla?! Non importa se odi tutti, cerca solo di tenertelo per te!

10. Gemelli

Piazzati in faccia un bel sorrisino di cartonato, Gemelli, di quelli che hanno i vip quando fanno le foto con i fans ma non ne avrebbero alcuna voglia. Stesso entusiasmo proprio! Il fatto é che non sopporti nessuno e che Saturno si fa sentire facendoti venire voglia di andare a vivere nel deserto senza wifi.

9. Sagittario

L’amore é ancora un argomento sul quale ti esprimi solo in presenza del tuo avvocato, Sagittario ma non temo gravi danni. I pianeti non sono a favore ma piuttosto ti rendono lamentoso e malinconico, quindi la cosa più grave che potrebbe succedere é che inventi una scusa per non andare alla festa di compleanno del tuo migliore amico. Inventala bene, almeno!

8. Toro

La tua rinomata calma sarà assorbita come il brodo dal risotto, Torone, e tu sei sempre sull’orlo di una crisi di nervi o di un’esplosione di urla! Solo i carboidrati potranno calmarti oppure le parole dolci sussurrate dal partner, anche se sia chiaro che di sesso non se ne parla!

7. Pesci

Quanto ti innervosiscono le persone che titubano, che ci pensano su un po' troppo e che valutano cautamente manco camminassero sulla carta di riso! E pensare che fino alla settimana scorda eri così anche tu. Adesso però tra Marte e Mercurio a favore sei diventato deciso come il ct della nazionale da bordo campo.

6. Ariete

E anche Mercurio contro ce lo siano levati dalle scatole, Ariete, quindi questa settimana è rilassante come la colazione della domenica mattina quando non hai impegni. Nel tuo cervello le nubi si dissipano, e tu puoi riordinare i pensieri come i piatti dopo una cena tra amici.

5. Bilancia

Anche Mercurio se ne é andato, e tu ti senti libera di fare quello che vuoi come i genitori quando finalmente i figli vanno all’università fuori sede! Puoi rilassarti Bilancia, cosa che di questi tempi e conoscendo la tua ansia da prestazione non é scontato! Goditi una bella sensazione di essere ignorata come un vip quando cambia nazione!

4. Vergine

Ti senti ammirata e anche un po' invidiata come la leader delle majorette che alla festa di paese apre la sfilata e sorride sgambettando. Anche tu sei bella e brava, felice e pure particolarmente sexy tanto da far girare la testa anche alla banda dietro di te.

3. Capricorno

Hai presente quando ti fermi e guardi il cielo e pensi che sei magicamente nel posto giusto al momento giusto? Ecco, tu questa settimana ti sentirai così Capricorno, come chi ha azzeccato tutto e sta talmente tanto bene da staccare un assegno in bianco al karma.

2. Cancro

I pianeti nel cielo sembrano una squadra di camerieri di un ristorante stellato tutti pronti a sgambettare sorridenti per farti felice. Cancro. Anche tu che trovi sempre un buon motivo per lamentarti questa settimana dovrai desistere e rassegnarti a sorridere soltanto e a goderti la vita dall’antipasto al dolce!

1. Scorpione

Ti senti potente come Alessandro Magno che ritorna in patria dopo la conquista della Fenicia o come la squadra di calcio che atterra a casa dopo la vittoria ai mondiali. Ogni mattina Scorpione ti aspetti applausi e striscioni fuori dalla porta perchè sei effettivamente un fico pazzesco e hai superato momenti così difficili che noi umani non possiamo nemmeno immaginare.