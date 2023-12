Oroscopo, il viaggio ideale per ogni segno zodiacale da prenotare nel 2024 Oroscopo 2024, quali saranno le vacanze perfette di ogni segno zodiacale? Ve lo racconto io unendo le caratteristiche di ciascun segno a un piccolo spoiler sulle previsioni del prossimo anno: città d’arte per l’Ariete, mete calde per il Toro, montagna per i Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ogni segno zodiacale ha sue caratteristiche e, ormai l'abbiamo capito, i suoi gusti, i suoi bisogni e le sue preferenze. A queste si aggiungono, a seconda del periodo e quindi dell'influenza dei pianeti su questi segni zodiacali (anche detto Oroscopo), necessità specifiche che andrebbero secondate. Per questo vi suggerisco qui la vacanza ideale per ciascun segno secondo l'oroscopo della fine 2023 e inizio 2024.

Ariete

La tua vacanza ideale sarà in una città d'arte, di quelle a misura d'uomo che si girano a piedi ma probabilmente alla fine della giornata il tuo contapassi ti farà addirittura gli applausi. Firenze, Venezia, Torino. Hai tante energie grazie a Marte e tantissima voglia di scoprire da solo i segreti di un posto che non conosci. Per questa volta però nessuna guida turistica perché per colpa di mercurio a sfavore il tuo cervello non avrà alcuna intenzione di ascoltare.

Toro

Il toro per le vacanze del 2024 si meriterebbe proprio un all'inclusive da sogno, magari in un posto caldo. Tu sarai uno di quelli che tornano dalle ferie super abbronzato e troverai anche qualche modo un po' furbetto per mostrarci il segno del costume. D'altronde sei tu il segno zodiacale che ospita Giove, pianeta dei piaceri, ancora fino alla fine di maggio.

Gemelli

Niente grandi viaggi quest'anno per i nati sotto il segno dei gemelli perché a casa ci sono troppe cose da sistemare: il garage, la cantina, la libreria, anche soltanto la casella delle e-mail. Per una volta i Gemelli hanno bisogno di rimettere ordine nei loro metri quadrati. Tutto merito di Saturno contro che, finalmente l'hai capito, ti vuole maturo e responsabile e si sa che è un ambiente ordinato porta equilibrio anche nel tuo cuoricino.

Cancro

Per le vacanze del prossimo anno sarai tu a vincere la proposta della meta enogastronomica, che di solito è quella più ambita. Questo Giove a favore va festeggiato come si deve e tu ti senti davvero pronto. Sarai anche bravissimo a fare i complimenti allo chef, ricercare gli ingredienti principali da portarti a casa per ricordo (si sa che sei un nostalgico) e addirittura qualche mattina ti vedremo di buon'ora andare a cercare tesori nel bosco.

Leone

Lunghe passeggiate in riva al mare, in solitaria oppure con qualche amico con cui tu possa chiacchierare o anche restare in silenzio. Sarebbe perfetto anche un amico a quattro zampe. Perché si sa che non c'è miglior modo per guardarsi dentro che lasciare che lo sguardo si perda sulle onde del mare, molto meglio se di inverno. Strano vederti così malinconico, sarà colpa di Giove?? In tutti i casi nulla ti vieta, quando cala il sole, di fermarti in una buona enoteca con gli amici.

Vergine

La vergine, che di solito si innervosisce parecchio quando c'è troppa gente nel luogo di vacanza che ha scelto, per questa volta invece cambierà le sue personalissima regole. Con Giove a favore è importante per lei avere vicini più amici possibili per questo la sua vacanza ideale è dove ci sono più persone da abbracciare. Il paese dove è nata, la casa di montagna dove ci sono gli amici di una vita o anche la piazza del paese, purché si faccia festa.

Bilancia

Per la bilancia la vacanza ideale sarà quella in cui finalmente decide di buttarsi e provare qualche cosa di nuovo. Che sia un corso di sci, di parapendio, di pattinaggio artistico o anche solo di canto ma questo è proprio il momento giusto per questo segno zodiacale solitamente cauto e bilanciato di lasciarsi andare. Ti aspetta un 2024 carico di sorprese in cui, soprattutto da giugno, sarai pronta a cimentarti in nuove esperienze. L'equilibrio non sarà più così necessario.

Scorpione

Le vacanze ideali dello Scorpione saranno tra casa, ufficio e la panchina del parco. Giove ancora in opposizione ti impone qualche ristrettezza forse non prevista ma soprattutto Saturno ti rende necessario un po' di tempo in solitudine per pensare, tra te e te, ai nuovi prossimi progetti. Devi studiare le nuove mosse e per fare questo sarà bene tenerti lontano dai bagordi che, tra l'altro, non ti darebbero la giusta soddisfazione.

Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario è spesso legato al movimento, sia perché parliamo di un segno di fuoco sia perché è un segno zodiacale gioviale quindi estroverso, attivo e coinvolgente. In più questo segno zodiacale è legato proprio alla parte del corpo delle gambe, anzi delle cosce, al muscolo che ci porta a camminare velocemente. Per le vacanze del prossimo anno però consiglio un ritiro spirituale per ridare spazio e voce al misticismo più silenzioso di cui è capace. Il sagittario infatti va incontro a un 2024 nel quale tra Giove e Saturno sarà spesso chiamato a ritirarsi in sé stesso.

Capricorno

Per il Capricorno la vacanza ideale sarà in una grande città, una metropoli stimolante, ricca di colori, occasioni e nuovi incontri. Senti di avere proprio bisogno di riempire il cervello, il cuore e anche il bagaglio emotivo di novità, e sono sicura che tutto quello che immagazzinerai in queste vacanze ti tornerà utile subito dopo, al ritorno alla routine.

Acquario

Nonostante Giove, che continua a darti un certo fastidio, sei ancora carico di energie caro Acquario, quindi le tue vacanze ideali saranno probabilmente sulla neve, avrai voglia di sciare e ti si dovrà convincere a tornare in baita la sera, perché quest'anno la proposta della sauna condivisa proprio non ti attrae. Quanto ti piace di più scendere solo soletto tu e i pini innevati.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci ci stupiranno il prossimo anno perché avranno bisogno e voglia di arrivare fino in cima alle vette più alte. Bando alla storica pigrizia, la mattina di buon'ora metteranno gli scarponi adatti e si arrampicheranno fino al punto più alto della montagna da dove potranno godere di un panorama pazzesco. E' proprio lì che hanno bisogno di stare, ad ammirare la meraviglia di quello che si può raggiungere con un po' di fatica. Sarà di ottimo auspicio per il 2024.