L'oroscopo di domani, giovedì 16 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 16 gennaio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: goloso come gli ultimi cioccolatini nella calza della Befana.

Lavoro: voglia di ‘spaccare’.

Fortuna: la trascini nei tuoi entusiasmi.

Il consiglio del giorno: uscita con gli amici di sempre.

Voto: 7 e mezzo gioioso.

Toro

Amore: ostriche e champagne.

Lavoro: lasciati andare ai sogni.

Fortuna: non è per forza pragmatica.

Il consiglio del giorno: fai un acquisto compulsivo totalmente inutile.

Voto 5 ribaltato.

Gemelli

Amore: baci a stampo.

Lavoro: vi esalta solo il new business.

Fortuna: si è un po’ ingolfata.

Il consiglio del giorno: non puntate solo all’esclusività.

Voto 7 nella lista vip.

Cancro

Amore: impregnato di dolcezza come un babà con il rum.

Lavoro: dai sempre sostegno emotivo.

Fortuna: esalta tutto il lato sentimentale.

Il consiglio del giorno: la tua sfera di competenza è solamente quella emotiva.

Voto 8 per la dolcezza.

Leone

Amore: servito e riverito.

Lavoro: fa tutto in autonomia per non disturbarti.

Fortuna: è una fantastica problem solver.

Il consiglio del giorno: lasciati andare a fantasie impossibili.

Voto 8 tutto perfetto.

Vergine

Amore: semplice e schietto.

Lavoro: da risolvere in pochi minuti.

Fortuna: solo se fa tutto di corsa.

Il consiglio del giorno: invia solo messaggini scritti minimal.

Voto 7 essenziale.

Bilancia

Amore: ti basta esprimere un desiderio.

Lavoro: per oggi c’è il blocco delle email.

Fortuna: ti accoglie come un cuscino di piume.

Il consiglio del giorno: organizza una cena con tutta la tua famiglia.

Voto 7 e mezzo calorosa.

Scorpione

Amore: meglio parlarne dopo il primo caffé.

Lavoro: niente scocciature.

Fortuna: basta che non faccia rumore.

Il consiglio del giorno: leggi un libro sugli antichi egizi.

Voto 5 e mezzo e occhiali scuri.

Sagittario

Amore: pronto a tutto.

Lavoro: rispolveri vecchie glorie.

Fortuna: accentua la tua curiosità.

Il consiglio del giorno: fai un giretto in soffitta o in cantina.

Voto 8 e mezzo alla scoperta.

Capricorno

Amore: solo la sera presto o la mattina tardi.

Lavoro: hai messo il pilota automatico.

Fortuna: consiglia un viaggio ai mari del Sud.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo bioritmo.

Voto 7 e mezzo con calma.

Acquario

Amore: ottime opportunità all’orizzonte.

Lavoro: complicato come le parole crociate di prima mattina.

Fortuna: la dispensa ne è sfornita.

Il consiglio del giorno: non rosicare troppo se ti dimentichi qualche cosa.

Voto 5 facilmente irritabile.

Pesci

Amore: ogni colta è una vera sorpresa.

Lavoro: irradiate buon umore a tutti i colleghi.

Fortuna: da lanciare come coriandoli a carnevale.

Il consiglio del giorno: offrite un buon caffé a tutti i colleghi.

Voto 8 gioiosi.