L’oroscopo di oggi 21 luglio 2023: Cancro e Ariete stiano attenti agli abbagli Nell’oroscopo di oggi, venerdì 21 luglio 2023, il Sole è ancora sotto scacco, opposto a Plutone. Questo aspetto porta spesso al tornare a galla di cose nascoste, soprattutto per i segni interessati: Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia delle ultime decadi.

L'oroscopo di oggi, venerdì 21 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Quando il Sole è opposto a Plutone, come nell'oroscopo del giorno di oggi, stiamo attenti alle persone delle quali ci fidiamo. Colpi di scena, grandi rivelazioni e scandali che vengono a galla sono all'ordine del giorno. Con la Luna in Vergine che orbita attorno a Marte, direi che il segno fortunato sia il Capricorno e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Fare il pignolo ti viene proprio bene, con Mercurio a favore che è come un visore notturno che ti fa scoprire cose che ai più sono invisibili. Proprio come Stash, che fa chiarezza sul testo del tormentone estivo ‘Italo Disco’, nel punto in cui cita il ‘Festivalbar’ che in molti cantano ‘festini al bar’. Tu sei sempre pronto con un bell'evidenziatore giallo fluorescente.

Amore: metti le ‘x’ dove vuoi che il tuo partner si concentri maggiormente.

Lavoro: sei un perfetto correttore di bozze.

Salute: il portamento con la schiena diritta è tutto, quindi pancia in dentro e petto in fuori.

Il consiglio del giorno: il tuo gioco preferito dell’estate è: trova l’intruso.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Focalizzati solo sulla fortuna, perché con Giove nel tuo segno, e oggi anche la Luna, sei assolutamente protetto dalla dea bendata. Infatti, potresti essere proprio tu il vincitore del Superenalotto di Matera che ha realizzato un cinque + uno. Abituati subito a questi colpi di scena che sono un vero ribaltone per il tuo umore e la tua autostima.

Amore: è come un allenamento in palestra.

Lavoro: le buone chance ‘piovono’ come le stelle cadenti.

Salute: hai muscoli scattanti come quelli delle tuffatrici ai mondiali.

Il consiglio del giorno: organizza una gara di nuoto con tutti gli amici della spiaggia.

Voto 7 +

Gemelli

Vi piace moltissimo avere sempre a disposizione un piano ‘B’ ,come una scappatoia quando vi trovate impantanati. Fate molta attenzione alle scelte che prendete oggi con Marte contro e anche la Luna storta perché potrebbero diventare delle rocambolesche complicazioni. Infatti se lo studente di Berkeley, Bill, ha deciso di vivere a San Francisco per pagare un affitto decisamente meno salato, in realtà si trova a dover fare il pendolare partendo da casa qualche ora prima dell’alba per presentarsi a lezione. Se lo sforzo mentale non vi spaventa per quello fisico non avete alcuna resistenza.

Amore: lasciate carta bianca al partner.

Lavoro: fare i secchioni vi riesce benissimo.

Salute: per colazione prendete un doppio integratore di sali minerali.

Il consiglio del giorno: trascorrete il pomeriggio nella vostra libreria preferita a sfogliare manga.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Nelle battaglie per i diritti sei sempre in prima fila, come Jane Fonda che sostiene lo sciopero a Hollywood con tanto di megafono e frasi ad effetto. Marte e la Luna a favore ti danno il coraggio di un vero guerriero fiero e deciso. Ci piaci moltissimo in questa nuova veste da ribelle-impegnato.

Amore: stropicci il tuo partner con ore di coccole.

Lavoro: sei un vero rivoluzionario che aizza tutto l’ufficio.

Salute: sei forte e stabile come una grande quercia.

Il consiglio del giorno: indossa la bandana in testa come un pirata.

Voto 7

Leone

Ricordati sempre che non ti bastano l’estrema bellezza e la parlantina da mezzobusto del TG delle otto, quando si ha Giove contro, sempre pronto con degli imprevisti poco graditi. Quindi attento a festini un po’ troppo azzardati perché potresti finire come la bella Gigi Hadid, arrestata e poi subito rilasciata alle Isole Cayman per possesso di marijuana. Certi vizietti li devi proprio dimenticare.

Amore: vuoi essere osannato come una diva di Hollywood.

Lavoro: sei competitivo come in una gara di cento metri dove sei certo di battere Jacobs.

Salute: la tua vacanza perfetta è fatta di spasso, divertimento e nottate folli a Ibiza.

Il consiglio del giorno: prepara una mise super sgargiante per una serata danzante.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Torna la tua voglia di prenderti cura degli altri, e con Marte nel segno la tua dedizione, oltre che mentale, è sicuramente anche fisica. Sei così disponibile che potresti dare una mano a Gino Pellegrino, che gestisce da più di trent’anni il chiosco di piazzale Brescia a Milano, che offre anguria fresca per chi cerca un po’ di conforto dalla calura della città. Tu con quei bei muscoloni di certo non hai problemi a spostare i grossi cocomeri verdi e rossi.

Amore: conosci tutti i punti di piacere del partner.

Lavoro: sei sempre super disponibile forse, un filino troppo.

Salute: non rinunci mai a una corsetta in pineta nemmeno con questa ‘caldazza’.

Il consiglio del giorno: tieni sempre nella sacca dello sport un polsino da tennis per asciugare il sudore.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Ogni volta che leggi sui giornali di Gossip che una coppia famosa è in crisi e si sta per lasciare, a te viene subito il magone. Tu che hai Venere a favore sogni fiori d’arancio, abito bianco e navata di una chiesa con la marcia nuziale di Wagner. Sono certa che quando hai visto il nuovo filarino di Belen, che è proprio un bel manzo, ti è quasi scesa una lacrimuccia pensando al dolce Stefano De Martino, vero? Ma chissà che non sia una fake news!

Amore: sei più dolce dello zucchero filato.

Lavoro: tu vuoi che tutti lavorino insieme e appassionatamente.

Salute: sai mettere tutto perfettamente in armonia come una vera arredatrice di interni.

Il consiglio del giorno: impara a legare il pareo per trasformarlo in un vestito.

Voto 7 +

Scorpione

Ultimamente il sangue non fluisce più al cervello, perché troppo concentrato nelle zone basse con Marte e anche la Luna che infervorano la tua libido. In più hai Mercurio contro, quindi stai molto attento alle scelte d’impulso. Tieni a freno la tua voglia e bisogno di fare dispetti, come la dipendente di Rinascente che ha inviato una fidelity card a una cliente chiamandola ‘Donzella svampita’ perché ora il celebre negozio deve pagare una multa davvero salatissima. Tieni a bada la tigre.

Amore: sei eccitato come un adolescente che entra per la prima volta in discoteca.

Lavoro: sei macchinoso e difficile da usare come vecchio computer con su Windows novantasei.

Salute: sei il compagno perfetto per fare una nottata di bagordi.

Il consiglio del giorno: concediti lustrini e paillettes. Te le meriti.

Voto 6 +

Sagittario

La Luna storta e Marte contro sono per te come il forte vento che ha spazzato via diversi alberi in Trentino Alto Adige. Tu che sei sempre dinamico soffri di questa staticità. Quello che potresti fare è programmare ora che hai Mercurio a favore, così quando tornerai gagliardo e dinamico potrai partire come un razzo.

Amore: fa troppo caldo per poter pensare ad effusioni amorose.

Lavoro: ti piace fare il professore e dare ottimi consigli.

Salute: concediti granite e gelato per alzare la pressione.

Il consiglio del giorno: oggi hai bisogno di un meritatissimo relax.

Voto 7 –

Capricorno

Ti senti un vero giustiziere sociale, oggi che hai Marte e la Luna dalla tua. Pretendi grande rispetto e solidarietà, tanto che potresti essere stato proprio tu a consigliare al comune di Milano di multare i ‘pigroni’ che lasciano i carrelli dei supermercati sui marciapiedi, dopo che hanno caricato la spesa in macchina e sei orgoglioso che la multa sia salatissima.

Amore: sei tutto un fuoco di passione.

Lavoro: ti senti come un giustiziere mascherato che incute timore.

Salute: sei un filino troppo energico, impara a dosare la tua forza.

Il consiglio del giorno: dovresti offrirti spontaneamente per andare a fare la spesa alla tua cara nonnina.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ti impressioni facilmente, perché con Mercurio contro la tua immaginazione vola come in un romanzo sci-fi. Sono certa che ti sei fatto un vero ‘viaggio’ mentale quando hai letto la notizia dello strano oggetto rinvenuto sulle spiagge australiane, che potrebbe provenire dallo spazio, e che probabilmente è solo un razzo per mandare in orbita un satellite. Vorresti avere il numero del capitano Kirk per chiedere subito aiuto all’Enterprice.

Amore: dovresti ripassare le basi come l’ABC.

Lavoro: ti sembra di vivere in film incomprensibile di Christopher Nolan.

Salute: sei un vero svampitone.

Il consiglio del giorno: fai attenzione alle fake news che circolano in rete.

Voto 5 e mezzo

Pesci

La Luna e Marte in opposizione evidenziano il concetto di limite, sia fisico che emozionale. Voi cercate di non farvi abbattere troppo da questa sensazione e abbracciate il grande insegnamento della celebre ‘Barbie’. Infatti, il messaggio del film sulla bambola più famosa del mondo è che tutti noi abbiamo l’opportunità di diventare ciò che vogliamo. Fate riemergere la vostra grande determinazione.

Amore: oggi riflettete profondamente sull’importanza di questo sentimento.

Lavoro: valutate bene la possibilità di un cambio di professione, che non deve per forza essere drastico.

Salute: meglio non disturbarvi oggi che siete presi da una revisione personale.

Il consiglio del giorno: mettete i tappi anti rumore per ascoltare solo voi stessi.

Voto 7