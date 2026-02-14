Oroscopo di San Valentino 2026, le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di oggi, 14 febbraio 2026 con uno speciale San Valentino 2026 per tutti i segni zodiacali: con la Luna in Capricorno e la Venere in Pesci, questa giornata sarà un mix perfetto di emozioni e gesti concreti, dolcezze romantiche e prese di posizione.

Nell’oroscopo di oggi, sabato 14 febbraio 2026, la Luna è ancora in Capricorno mentre Venere nel segno dei Pesci rende questo San Valentino un equilibrio riuscitissimo tra romanticismo e concretezza. Capricorno, Pesci, Toro e Scorpione sono pronti a riempirvi di baci e cioccolatini, senza risparmiarsi. Sagittario e Gemelli invece preferiscono saltare le smancerie e passare direttamente al sodo. Oggi il segno fortunato è il Capricorno mentre quello sfortunato il Leone.

Ariete

Con la Luna stortissima ti comporti da vero bad boy e invece di un romantico bigliettino, lasci una chiamata persa e poi sparisci, giusto per creare suspense e desiderio. Bella l’idea di tenere l’aria frizzante e l’attesa alta… ma non stai un tantino esagerando?

Amore: con tutto quello che hai da fare, ti dimentichi di comprare perfino i cioccolatini.

Fortuna: fai una cosa alla volta.

Il consiglio del giorno: Una po' di ginnastica tra le lenzuola, così scarichi bene tutta questa energia.

Voto: 6

Toro

Tra cioccolatini e dolcetti a forma di cuore hai solo l’imbarazzo della scelta su cosa assaggiare per primo. Con Luna e Venere a favore ti tuffi nei piaceri senza sensi di colpa e, quando si parla di gola, non ti serve nemmeno l’alibi romantico. E per finire in bellezza, una scorpacciata di baci lunghi e zuccherosi.

Amore: lo riempi di baci.

Fortuna:si espande nell’aria come il profumo di torta alle mele e cannella.

Il consiglio del giorno: organizza una mini-caccia al tesoro romantica con indizi nascosti in giro per casa.

Voto: 7 +

Gemelli

Tenere traccia di tutte le informazioni che vi piovono addosso, per voi, oggi è una vera impresa. Con Mercurio in quadratura, nella vostra testa c’è un ingorgo degno del raccordo all’ora di punta. Altro che fidanzato, vi serve un assistente personale che vi tenga d’occhio l’agenda e vi ricordi ogni impegno, compresa la tappa dal fioraio per recuperare un bel mazzo di fiori.

Amore: non avete intenzione di fare il primo passo.

Fortuna: arrivate sempre puntuali, dove non si sa.

Il consiglio del giorno: se proprio non vi viene naturale scrivere un biglietto carino, potete sempre scopiazzare qualche aforisma online.

Voto: 6

Cancro

A San Valentino, con la Luna in opposizione che prova a portarti un po’ di bad vibes, il modo migliore per reagire è rispondere con tenerezza e compassione, senza irrigidirti né giudicarti. Con Venere dalla tua parte ti viene più facile volerti bene e, proprio per questo, mettere confini chiari e sani senza sensi di colpa, anche con chi ti sta accanto.Bravo!

Amore: nostalgico.

Fortuna: ti aspetta sul divano con la copertina calda.

Il consiglio del giorno: seleziona le foto migliori che hai sul telefono e falle stampare in un album dei ricordi, il partner apprezzerà.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Caro Leoncino, approfitta di questi giorni in cui puoi andare in giro mascherato e infilati una bella maschera da diavoletto dispettoso, anche se con San Valentino c’entra poco o nulla. Fai prendere un bello spavento a tutti quelli che ultimamente ti hanno fatto perdere le staffe e che, con Marte a sfavore, non sono mica pochi. Mi raccomando, camuffa anche la voce, così non ti sgamano al primo “BU!”.

Amore: con calma stai riprendendo i contatti.

Fortuna: rimanere in pigiama tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: fai recapitare un pensierino alla tua dolce metà direttamente a casa, così l’effetto sorpresa è garantito e tu rimani bello comodo a casa.

Voto: 5

Vergine

C’è una linea sottile tra infatuazione e confusione e oggi tu ci stai camminando sopra con i trampoli. La Luna ti accende la fantasia e ti manda qualche input dritto al cuoricino, ma con Mercurio in opposizione rischi di montare una storia gigantesca partendo da un’emoji. Risultato, intrecci tutti tuoi, colpi di scena nella tua testa e un finale così nebuloso che nemmeno tu lo capisci.

Amore: ti senti parecchio confusa.

Fortuna: quando impari a delegare.

Il consiglio del giorno: prima di rispondere, rileggi bene i messaggi su WhatsApp, e nel dubbio metti un cuoricino.

Voto: 6

Bilancia

La Luna storta ti rende un filo sbadata e ti dimentichi pure di comprare i cioccolatini preferiti per la tua dolce metà. Però con Marte a favore recuperi senza problemi, cambi strategia e ti presenti con guepière e calze a rete. E all’improvviso… chi si ricorda più dei dolcetti?!

Amore: non c’è spazio per le smancerie.

Fortuna: il multitasking è il tuo asso nella manica

Il consiglio del giorno: organizza un mini torneo di padel con il partner, chi perde offre la cena.

Voto: 6

Scorpione

Sei più tenero di un orsacchiotto di peluche ed è praticamente impossibile starti lontano. Con Venere e la Luna a favore dai il meglio di te e, tra baci e coccole, rendi questo San Valentino davvero indimenticabile. L’unica pecca? Dopo cena crolli sul divano e ti risvegli direttamente domani mattina…e solo se punti una sveglia.

Amore: fischietti felicione.

Fortuna: ti basterebbe una poltrona reclinabile per la pennichella post-pranzo e saresti felice.

Il consiglio del giorno: asciugamani caldi, candele accese e via a pomiciare.

Voto: 5

Sagittario

Con Mercurio in quadratura rischi di voler far valere solo le tue regole, senza considerare troppo chi ti sta intorno, e con Venere storta ti viene pure facile perdere la pazienza appena qualcuno non segue la tua stessa linea. Se vale il detto “meglio soli che mal accompagnati”, oggi prova a fare un passo indietro, perché il rischio di ritrovarti da solo al tavolo prenotato per due è davvero altissimo.

Amore: al momento non è tra le tue priorità.

Fortuna: quando investi sulla forma fisica.

Il consiglio del giorno: non fare promesse che non puoi mantenere, neanche se è San Valentino.

Voto: 6

Capricorno

Con la Luna nel tuo segno e Venere dalla tua parte, per una volta lasci andare l’idea di dover fare tutto da solo e ti viene persino voglia di affidarti un pochino di più, soprattutto in amore, restando comunque fedele ai tuoi capisaldi di correttezza e rispetto. E quando ti mostri così, senza corazza, sei davvero un patatone. W Cupido!

Amore: abbracci oversize.

Fortuna: come quando trovi parcheggio sotto casa in una giornata di pioggia.

Il consiglio del giorno: vai al cinema e goditi di nuovo Pretty Woman, uno dei film più romantici di sempre.

Voto: 8

Acquario

Sei ben consapevole che quando prendi un progetto sul serio e ci metti dedizione, prima o poi arriva il momento in cui raccogli i frutti. Con Marte a favore hai proprio quella spinta in più che ti fa conquistare qualche traguardo extra, quindi metti nero su bianco i prossimi passi e poi procedi spedito, senza perderti in ripensamenti. E in amore, varrà lo stesso?

Amore: movimenti sexy.

Fortuna: ti senti invincibile.

Il consiglio del giorno: ricorda che costanza e impegno ripagano sempre anche quando sembra che l’amore venga meno.

Voto: 7

Pesci

Il pianeta dell’amore nel vostro segno ci sta una meraviglia, come se avesse finalmente trovato casa. Oggi fate sentire chiunque al sicuro e a proprio agio, tanto che vi conviene appendere un bigliettino col numerino al portone, stile banco salumeria, per evitare file e ingorghi. Siete proprio innamorati e si vede, quindi tanto vale dichiararlo apertamente.

Amore: siete pronti a tirar fuori un bel brillocco.

Fortuna: vi schiocca un bel bacio in fronte.

Il consiglio del giorno: un orsacchiotto di peluche recapitato direttamente sul balcone e un coro neomelodico pronto a cantare la vostra canzone del cuore a tutto volume.

Voto: 8 +