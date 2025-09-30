Oroscopo di ottobre 2025, le previsioni segno per segno per il prossimo mese: Scorpione e Vergine coraggiosi

Nell’oroscopo di ottobre 2025 c’è tanta voglia di cambiamento: Marte e Mercurio si trovano per la maggior parte nel segno dello Scorpione e la prima Luna piena, il 7 ottobre, sarà nel segno dell’Ariete. Ecco le previsioni segno per segno per il prossimo mese.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo del mese di ottobre 2025 è davvero l'oroscopo ideale per iniziare a intraprendere qualcosa di importante: un cambiamento, una messa in gioco, una presa di posizione significativa che faccia emergere la nostra personalità e ci diriga, forti e determinati, verso i nostri grandi progetti. Marte e Mercurio si trovano per la maggior parte del tempo nel segno dello Scorpione e la prima Luna piena, il 7 ottobre, sarà proprio nel segno dell’Ariete.

Oroscopo, le previsioni del mese di ottobre 2025 segno per segno

Ecco quali sono le previsioni per il prossimo mese per tutti i segni zodiacali: l'oroscopo di ottobre 2025 di Ginny.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La prima parte del mese sarà quella in cui farai valere a gran voce i tuoi bisogni. Sarà che questi pianeti in Scorpione ti piacciono molto o sarà che la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale ti farà venire voglia di essere visto, riconosciuto, di mostrare la tua personalità, nel bene e nel male, ben rappresentata. Non hai alcuna intenzione di nasconderti né tantomeno di dire a bassa voce quello che pensi o provi. Tutto questo ti renderà, nella prima parte del mese, Ariete più Ariete che mai e poi, quando Venere passerà a sfavore (dal 13 ottobre), ti renderai conto di quanto tu sia capace di sopportare anche momenti di tensione sentimentale pur di vedere la tua personalità avere il suo spazio nella coppia. Così si fa quando ci si vuole sentire davvero protagonisti: non si indietreggia.

Voto 7

Leggi anche L'oroscopo di martedì 30 settembre 2025

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se fosse possibile mettere sulla tua fronte un cartello “non disturbare” tu lo faresti subito. Non hai voglia di rotture di scatole, di essere coinvolto in alcunché: preferisci startene bello tranquillo a poltrire con la mente il più limpida e vuota possibile. Soprattutto nella prima parte del mese, con Venere a favore, il massimo del piacere è goderti la dolcezza di una colazione a letto senza alcun impegno previsto per tutta la mattinata. Se invece parliamo di cose più impegnative, soprattutto perché basteranno due passi in più per sentirti stanco e stremato, direi che questo ritorno alla routine non l’hai preso nella modalità più vitale possibile! Di tutto ciò però godrà la tua dolce metà, che ti avrà ancora più tenerino del solito.

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

A parte l’amore ballerino di questo oroscopo del mese di ottobre, prima più difficile e selettivo, poi decisamente più amoroso e divertente (dal 13 ottobre), per il resto mi sento di dire che andrà tutto molto bene. Marte e Mercurio che si trovano nel segno dello Scorpione ti piacciono parecchio, perché rendono più attivi, vitali, pronti a metterti in gioco in modo creativo e ironico, proprio come i tuoi neuroni guidati dalla grande creatività. Sfrutta quindi al massimo tutta questa capacità di far andare il cervello, ma soprattutto di capire davvero, intuitivamente, cos’è che ti possa rendere felice. Anche e soprattutto nelle relazioni! Non dimenticare che questo è un mese di realizzazione personale e tu potresti essere un grande protagonista, anche quando Saturno contro (se sei della terza decade) ti vuole determinato e coerente.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte e Mercurio a tuo favore per buona parte del mese di ottobre amplificano quella caratteristica della quale ti ho già parlato diverse volte in questo 2025. Questo è l’anno in cui riprendere consapevolezza del tuo potere, come singolo e come coppia. Troppo spesso infatti ti sottovaluti e soprattutto tendi a metterti in un angolo, inconsapevole delle tue grandi doti. Grazie a Giove e, a ottobre, anche a Marte e Mercurio direi che questa situazione è ormai soltanto un vecchio ricordo. Poi, sta a te trovare l’equilibrio e capire quando puoi giocare su questa nuova sicurezza oppure quando la ritrovata indipendenza crea un certo distacco, soprattutto rispetto alla modalità che hai sempre avuto di vivere i sentimenti. È chiaro che quando c’è un cambiamento sono tanti gli aspetti da considerare e soprattutto non è immediato che le persone intorno a te lo capiscano.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte e Mercurio a sfavore per tutto il mese (o quasi) non ti piacciono proprio per niente, soprattutto perché metteranno come un freno a mano sulla tua naturale, passionale predisposizione a prendere decisioni, soprattutto in amore, senza consultare il cervello. Adesso avrai l’impressione di essere talmente confuso da non riuscire nemmeno a comunicare con i tuoi sentimenti: le linee telefoniche sono interrotte, causa nervosismi sparsi. Lo so che potrebbe sembrarti frustrante questa sensazione di essere come una Ferrari senza benzina, ma sappi che i momenti di rallentamento sono particolarmente utili per rimettere a posto la carrozzeria e soprattutto per fare un check di tutti i nostri componenti. Approfittane, soprattutto senza perdere tempo a rammaricarti o a brontolare.

Voto 6

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il mese inizia alla grande con questa nuova energia della quale ti senti completamente cosparsa. È bellissimo soprattutto perché hai la sensazione che grazie a Venere, Giove, Marte e persino Mercurio tu possa muoverti sinuosamente attraverso tutte le situazioni che ti coinvolgono. Hai abbassato decisamente le tue difese personali e quindi risulti più morbida, affascinante, persino simpatica. Tutto questo senza perdere di un minimo l’autorevolezza che ti sei costruita negli anni. La situazione resta più o meno così per tutto il mese, con un piccolo calo nella seconda metà, ma decisamente superabile. Tu, in compenso, non dimenticare quanto sia bello prendere la vita con armonia anziché con le testate.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il coronamento del tuo essere Bilancia sarà raggiunto con la seconda metà del mese, quando il tuo pianeta preferito, Venere, entrerà nel tuo segno zodiacale. Dal 13 ottobre infatti metterai l’amore davanti a tutto, prima di tutto, più importante di qualsiasi altra rassicurazione, formalità, dovere. Goderti e far godere i piaceri alle persone che ritieni assolutamente meritevoli sarà il tuo unico scopo di questo mese, e stai sicura che riscoprirai quanto spesso i problemi siano più nella nostra testa che non in ciò che viviamo.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei indiscutibilmente tu uno dei grandi protagonisti dell’oroscopo del mese di ottobre e sono sicura che non te lo farai ripetere due volte. È da questa estate, con Mercurio retrogrado a sfavore per diverso tempo, che stai cercando di capire quale sia la direzione migliore da prendere per realizzare te stesso, i tuoi sogni e soprattutto la tua personalità. Il bello però è che, nonostante Marte potente, passionale e audace nel tuo segno zodiacale, non ti dimenticherai di usare la tenerezza sensibile ed empatica con chi ti circonda grazie a Venere sempre a favore. Anzi, anche quando il pianeta dell’amore potrebbe portare a qualche momento di debolezza, sarebbe comunque una debolezza perfetta per amplificare il tuo sentire.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’amore non parte proprio con grandi fuochi d’artificio in questo oroscopo del mese di ottobre. Anzi, ti vedo scarico, fiacco, affaticato e decisamente mogio. Nulla di cui preoccuparsi, perché grazie a Venere che arriva a tuo favore a partire dal 13 ottobre, tutta questa sensibilità e profondità potrai usarle per far sentire compresi e amati coloro che ti circondano. Inutile dire che tu, che sei il segno zodiacale del benessere del gruppo, del senso civico, praticamente il sindaco dello zodiaco, puoi sfruttare anche i momenti più malinconici per metterti davvero nei panni degli altri. La cosa più importante e bella che puoi fare è proprio questa: essere d’aiuto a chi vuole davvero fare del bene.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Soprattutto nella prima metà di questo mese di ottobre, direi che non hai davvero nulla di cui lamentarti, più che altro dopo le settimane davvero faticose che ti lasci alle spalle. Cogli questa opportunità che ti viene dalle stelle di rilassarti, rigenerarti, rallentare e prenderti il tuo tempo. La tua modalità Capricornina, che di solito si esprime con i risultati, in questo momento non si sentirà in colpa nel mettere tutto temporaneamente in pausa. Mi sembra un’ottima soluzione! E anche quando, dal 13 ottobre, il pianeta dell’amore e della dolcezza si metterà di traverso, tu non fare altro se non stringerti un po’ più forte nel tuo abbraccio, oppure nella copertina sulla sedia a dondolo. Se credi che nessuno sappia davvero prendersi cura di te, fallo da solo.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sarai irriconoscibile, caro Acquario, in questo mese di ottobre. Ma il bello, proprio per te che sei un cercatore e uno sperimentatore, è provare anche situazioni diverse, emozioni diverse, così da farne un grande argomento di statistica personale. Questo ottobre è un mese tutto da dedicare agli affetti, soprattutto quelli dolci e rassicuranti, quelli scontati e apparentemente noiosi. Marte e Mercurio a sfavore infatti ti rendono ansioso, preoccupato, decisamente incapace di cogliere quella scintilla di ingegno che di solito ti contraddistingue e ti rende così sciolto e sicuro nel buttarti nella vita. Ecco, adesso no: vuoi soltanto stare sotto la tua copertina sul divano, meglio se con un gatto vicino che faccia le fusa.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Una delle grandi novità dell’oroscopo del mese di ottobre è che Nettuno rientra nel tuo segno zodiacale, ma ne parlo poco perché in realtà a essere interessati sono soltanto i nati negli ultimissimi giorni del segno, che avranno un momento di ritorno profondo alla spiritualità, alle domande esistenziali, all’extrasensoriale. Tutti gli altri, soprattutto quelli stimolati da Saturno che vuole risposte, saranno assolutamente pronti a mettere in atto programmi, progetti, fatti e non soltanto sogni o chiacchiere. Anzi, se nella prima metà del mese Venere in opposizione ti rende più concentrato su te stesso che non sulle fantasticherie romantiche, lo ritengo addirittura un grande vantaggio. Perché questo è il tuo bello: sei sempre capace di cogliere il meglio da quello che la vita ti mette sul piatto.

Voto 7