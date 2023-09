Oroscopo di ottobre 2023, le previsioni del mese per tutti i segni: Scorpione e Vergine ritrovano l’amore Nell’oroscopo del mese di ottobre 2023 ci sono moltissime novità astrologiche: prima di tutto Venere e Mercurio cambiano di segno zodiacale dopo una lunga sosta, mentre il 14 e il 28 ottobre assisteremo alle due ultime eclissi del 2023. Bilancia, Scorpione e Capricorno i segni più fortunati per il prossimo mese.

L'oroscopo di ottobre 2023 si preannuncia subito particolarmente intenso, prima di tutto perché questo mese ospiterà due eclissi: l'eclissi di Sole il 14 ottobre e l'eclissi di Luna il 28 ottobre. Le eclissi portano ad un momento potente di grande introversione e di grande cambiamento.

Sempre nell'oroscopo del mese di ottobre 2023 avremo anche Mercurio che entrerà in Bilancia, dopo la lunga sosta in Vergine, e soprattutto Venere che dopo essersi trattenuta per ben quattro mesi nel segno del Leone finalmente, l'8 ottobre, passerà nel segno della Vergine. Anche Marte, a dire la verità, passa da Bilancia a Scorpione, ma questo non è un transito degno di particolare attenzione, perché non modifica il suo andamento classico.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La bella notizia, caro Ariete, è che dal 12 ottobre Marte non ti darà più fastidio, e tu potrai ritrovare finalmente la fiducia in te stesso che, quando manca, ti fa davvero sbiellare. In compenso arriva Mercurio, il pianeta del pensiero, a darti fastidio e tu sentirai di non riuscire ad esprimerti in modo lineare, ma soltanto battendo i pugni e facendo le boccacce. Diciamo che non sarà il massimo della maturità!

Voto 6

Toro

Dopo tutta l'estate a convenire a sfavore adesso questo Marte in opposizione proprio non te lo meritavi, caro Toro! La voglia di alzare le chiappette dal divano sarà ridotta ai minimi storici, ma in compenso quella di brontolare sarà sfrenata. È assolutamente impossibile cercare di darti dei consigli o farti ragionare, perché tu sai quello che vuoi e ti senti persino esageratamente ottimista.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Per fortuna hai accumulato un sacco d'amore durante quest'estate, perché da adesso te ne disinteresserei totalmente. Non ti stupire se le persone che ami si sentiranno trascurate e te lo faranno notare con importanti scenate. Il bello, però, è che grazie a Mercurio improvvisamente a tuo favore non ti mancheranno certo le parole per far capire che cosa succede all'interno della tua testolina. Se c'è da litigare non ti tirerai di certo indietro, soprattutto quando intorno alla metà di ottobre l'eclissi di sole coinvolgerà anche te. Si salvi chi può.

Voto 6

Cancro

Finalmente sembra che tutto si rimetta nel posto giusto, senza nemmeno un grande sforzo da parte tua. Anche se, lasciatelo dire dalla tua astrologa, tu gli sforzi li stai facendo, ma senza rendertene conto, perché assecondi volentieri quelle che sono le spinte dell'universo. Adesso è il momento di dire ad alta voce quello che desideri e di dare spazio ai tuoi sentimenti. La ragione ti ha guidato fin troppo ultimamente.

Voto 7 e mezzo

Leone

Goditi i primissimi giorni di questo oroscopo del mese di ottobre perché poi, come le pedine di un domino, tante delle tue certezze crolleranno. Venere, però, è rimasta nel tuo segno zodiacale così tanto tempo a riscaldarti il cuore e a farti vedere tutto da una prospettiva più ottimista, che adesso anche se se ne va tu manterrai la tua pace interiore. Anzi, diciamo che questa pace interiore ti sarà decisamente utile dato che Marte potrebbe farti innervosire parecchio.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Diciamo che gli ultimi mesi non sono andati male per niente Verginona e persino una perfezionista come te non riesce a trovare appigli sui quali appoggiare le lamentele come la giacca all'appendino. Adesso arrivano persino l'accoppiata di Venere e Marte a favore e tu ti senti come una diva in passerella anche senza la passerella.il bello è che hai tanta di quella sicurezza in te stessa che ti vedremo baciare appassionatamente il tuo partner in situazioni in cui di solito al massimo gli avresti fatto un sorrisino timido.

Voto 9

Bilancia

C'è un andirivieni di pianeti nel tuo segno zodiacale ma quello che ti sarà più fedele in questo oroscopo del mese di ottobre e mercurio. Dimenticati le seratine bollenti e i boa di struzzo perché è giunto il momento di mettere la testa a posto e soprattutto sui nuovi progetti. Sempre nel tuo segno ci sarà anche l'eclissi di sole che sembra proprio voler rimettere sul piatto la discussione su quanto sia importante avere il coraggio di disegnare la propria strada. Senza dover chiedere sempre l'approvazione altrui.

Voto 8

Scorpione

Possiamo proprio dire che le sfighe sono quasi finite caro Scorpione perché dopo una lunghissima estate nella quale i rapporti sociali sono stati davvero difficili e, a dirla tutta, anche quelli con lo specchio, finalmente torna a battere il tuo cuoricino. Anzi, voglio esagerare: non solo riprende la circolazione dei sentimenti abituale ma con Marte nel tuo segno zodiacale ti sentirai persino riscaldato sotto le coperte. È un ottimo momento per riprendere confidenza con le tue emozioni più intime.

Voto 8, mi voglio rovinare!

Sagittario

Questo mese di ottobre ti insegnerà quanto la vita possa davvero cambiare da un momento all'altro. Se per tutta l'estate sei stato uno dei segni più innamorati, docili e ti sei fatto in quattro per accontentare il partner, adesso cambia proprio la musica. Venere a sfavore di rende insofferente verso qualsiasi genere di legame e l'indipendenza risulta essere la tua dote migliore. Mercurio ti dà talmente tanto da fare che ti dimenticherai anche degli appuntamenti presi con gli amici.

Voto 6

Capricorno

Il tuo cervello sciopererà come i lavoratori del cinema di Hollywood ma tu te ne preoccuperei davvero poco un po' perché in questo settore vivi di rendita e un po' perché sarai decisamente più impegnato a pensare all'amore. Venere, Marte e persino Giove tutti insieme sembrano come il grande Gatsby che ti invita la sua festa di compleanno. E tu, differenza del solito, non andrai nemmeno in paranoia nel decidere che cosa metterti.

Voto 8

Acquario

Adesso basta caro Acquario! Non hai più dubbi: le stelle ce l'hanno con te. Ma è proprio quando sembra che rialzarsi sia davvero faticoso che possiamo prenderci il tempo per capire quale sia il messaggio più profondo che dobbiamo comprendere. Infatti se finalmente Venere la smette di renderti freddo come un pinguino al polo, arriva Marte a metà mese ad innervosirti e farti sentire sempre stanchissimo. Avrai l'impressione di essere sempre sveglio da 72 ore filate. Forse è proprio arrivato il momento di prendersi una pausa da tutto e da tutti.

Voto 5

Pesci

Vorresti quasi quasi anticipare un pochino al momento del letargo perché Venere, il pianeta della dolce socievolezza, per quasi tutto il mese di ottobre sarà in opposizione al tuo segno zodiacale. Per questo anche la sola idea di fare la pausa caffè con i colleghi ti fa venire l'orticaria e quasi quasi speri che il capo ti chiami per una riunione tête-à-têteimprovvisa. In compenso però Marte a favore rende questo tuo desiderio di farti gli affari tuoi particolarmente inarrivabile e sensuale. Anche se tu non te ne renderai conto.

Voto 6